“Espero que Guatemala supere sus puntos de polarización”, Harald Klein

El embajador de Alemania en el país habló con Publinews sobre la reciente celebración de los 30 años del Día de la unidad alemana.

¿Nos puede hablar sobre la reciente celebración del Día de la unidad alemana que se llevó a cabo en el país?

La celebración fue el sábado (3 de octubre) y el domingo (4 de octubre). Hicimos un autocine, algo nuevo y para muchos su primera experiencia. Conmemoramos el Día nacional de unidad con una película alemana. Di las palabras de bienvenida y hubo un discurso del canciller, Pedro Brolo. Se realizaron dos días porque la demanda fue bastante grande. Fue todo un éxito y la gente lo disfrutó.

Podría hablarme de esta celebración, ¿cuál es su significado?

El Muro de Berlín cayó el 6 de noviembre de 1989, fue una sorpresa y hubo manifestaciones en las semanas anteriores por parte de ciudadanos del este de Alemania, que protestaban y reclamaban más libertades y protestaban contra las restricciones a las cuales estaban sometidos. Cuando se cayó el muro, poco después Alemania tenía el reto de ver qué se iba a hacer. Sorpresivamente, el canciller de esa época propuso al parlamento un plan de 10 puntos para preparar la reunificación de las dos Alemanias (parlamento y los cuatro poderes que dominaban este tipo de decisiones sobre Alemania: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Rusia). Y lograron, después de que hubo elecciones libres en el este de Alemania en marzo de 1990, en septiembre de 1990 el tratado de 2+4 que le dio la completa soberanía a Alemania. Fue un acontecimiento que culminó la Guerra Fría, cambió la situación en Europa, en Alemania y en el mundo. Conmemorar los 30 años de este evento es sumamente importante y desde ese entonces tenemos el 3 de octubre como el Día nacional de Alemania.

¿Cuál experiencia deja este hecho histórico en países como Guatemala?

Uno no puede solucionar los conflictos y problemas solo. Ningún país puede hacerlo solo, cada país debe buscar aliados, integración y cooperación a nivel multilateral para poder progresar. Nosotros, como Alemania, lo hemos vivido, nos hemos integrado a la Unión Europea y eso al final nos ayudó para que nos tengan la necesaria confianza que nos permitió recuperar la soberanía que se había perdido por el hecho de haber sido los culpables de dos guerras mundiales en el pasado. El diálogo y la cooperación, pasar de muros ideológicos, físicos y étnicos es sumamente importante. Espero que Guatemala supere sus puntos de polarización, sus puntos de desencuentro que existen más de 20 años después de los Acuerdos de Paz, para iniciar un progreso real en conjunto con los países centroamericanos y vecinos. Creo que la suerte de Centroamérica está en una mayor unión. Que se superen las trabas que existen para intercambiar y fortalecer un mejor intercambio.

¿Cuál es la ayuda que Alemania brinda a Guatemala en el marco de la pandemia?

Hemos hecho muchas cosas. Empezamos con vuelos de repatriación para nuestros connacionales que visitaban como turistas el país y que se quedaron varados en marzo y abril. Llevamos como a 850 personas en tres vuelos. Hemos conseguido apoyo para el personal salubrista: Donamos una cantidad significativa de insumos, como mascarillas, trajes especiales. Después, con la Cámara Guatemalteco-Alemana de Comercio e Industria, el Colegio Alemán y la Asociación Von Humboldt, hemos donado 25 mil kits de test para Covid-19 al Ministerio de Salud, la Coprecovid y el Laboratorio Nacional. Están en barco y vienen desde Alemania 34 máquinas respiratorias para los hospitales; hemos donado al Ministerio Público insumos para la protección de sus investigadores, hemos donado 800 mil euros al Programa Mundial de Alimentos que serán distribuidos a 4 mil familias en Chiquimula y San Marcos. Además, llega un equipo de cuatro especialistas en epidemiología y virología para asesorar al Laboratorio Nacional, la Coprecovid y el Ministerio de Salud. Traen 100 mil test y van a hacer reuniones de capacitación con personal salubrista.

¿Cuál es su percepción de la situación en el país como en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad?

Es sumamente importante y urgente llevar a cabo la elección de los magistrados en el Organismo Judicial. Tienen una demora de un año y eso perjudica la percepción del Estado de derecho de Guatemala desde adentro y afuera. Sabemos que la imagen no es la mejor desde afuera, pero con este tipo de problemas, de dilemas y de falta de soluciones esta imagen puede causar más daño. Esto no tiene solo un elemento político, sino también tiene un efecto económico porque qué empresario invertirá en Guatemala si mira un problema entre los poderes del Estado. Mientras no haya claridad, la gente no invertirá, esto perjudica en el empleo, a las perspectivas del país, especialmente cuando se habla de una recuperación necesaria después de la pandemia. Esto es algo que se debe solucionar de manera urgente. Hay que respetar las independencias de los poderes y cuando se desobedecen las reglas del juego esto es peligroso para la democracia.

¿Cuál es el mensaje que les da a los guatemaltecos?

Nosotros creemos que juntos saldrán adelante, un poco como el lema de la campaña en medio de la pandemia. Pero sí, nosotros en Alemania hemos tenido la experiencia de que juntos salimos adelante. Estamos ahora en una posición económica muy fuerte y de perspectivas. Juntar los esfuerzos, superar los puntos de vista contrarios, las ideologías contrarias nos ha ayudado mucho. Esto es un ejemplo que puede servir para Guatemala. Este país tiene un futuro brillante, pero tiene que empezar a superar estos conflictos. Los muros de las cabezas, en las mentes, hay que superarlos.