Embajador de EE.UU. habla de cooperación y de apoyo con jefa del MP

El embajador de los Estados Unidos, William W. Popp, se reunió con la fiscal general del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras.

El encuentro fue en el edificio central del MP, ubicado en el Barrio Gerona, en la zona 1 capitalina. De esto se informó en la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

Durante la reunión abordaron temas de continuidad de cooperación y de apoyo al ente investigador por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Este fue el primer encuentro entre la jefa del MP y el embajador Popp.

El presidente Alejandro Giammattei junto al canciller Pedro Brolo el lunes recibieron las cartas credenciales de nueve embajadores, entre ellos las de Popp.

El acto protocolario se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura.

La embajada de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter informó que durante la presentación de sus credenciales, Popp destacó el compromiso de su país para continuar trabajado en la seguridad, la prosperidad y la gobernanza.

“Estoy orgulloso de dirigir los esfuerzos de EE.UU. para fortalecer nuestros sólidos lazos políticos, económicos y culturales y edificar lo que nos une”.

Confirmed by voice vote: Executive Calendar #802 William W. Popp, a Career Member of the Senior Foreign Service, Class of Minister-Counselor, to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the U.S. to the Republic of Guatemala.

— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) August 6, 2020