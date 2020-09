Un asteroide más grande que la pirámide de Giza se acercará a la Tierra esta semana

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA (NEO, por sus siglas en inglés) confirmó que está monitoreando un gran asteroide que se acercará a la Tierra esta semana.

Se trata del asteroide identificado como 465824 (2010 FR), el cual se estima que mide aproximadamente el doble de la pirámide de Giza, en Egipto, y casi el doble del Coliseo Romano, en Italia.

La roca, que se calcula tiene 270 metros en su punto más ancho y 120 metros en su segmento más delgado, viaja a una velocidad de aproximadamente 50 mil 530 kilómetros por hora (o 14 kilómetros por segundo); es decir, se desplaza 1.5 veces más rápido que la llamada alta velocidad hipersónica.

El 465824 (2010 FR), descubierto en 2010, es además uno de los más grandes que se acercarán al planeta.

Según el sitio web oficial del Laboratorio de Propulsión a Chorro del NEO, se espera que el objeto se acerque a 4.6 millones de millas de la Tierra (más de 19 veces la distancia con la Luna) este domingo 6 de septiembre.

El asteroide, no obstante, no representa una amenaza para el planeta, aunque sí es objeto de estudio para los astrónomos, quienes siguen de cerca su trayectoria para evaluar los efectos de la atracción gravitacional.

Our #PlanetaryDefense experts are not worried about asteroid 2010 FR and you shouldn’t be either because it has zero chance of hitting Earth. 🌎 It will safely pass by our planet on Sept. 6 more than 4.6 million miles away—that’s more than 19 times the distance of our Moon!

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 1, 2020