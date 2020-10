Magistrada Dina Ochoa considera “cruel, inhumano y degradante” citar a audiencia a magistrado Aldana

La magistrada Dina Ochoa Escribá indicó que durante el fin de semana recibió un correo oficial por parte del Secretario del Pleno de la Corte de Constitucionalidad.

Sin embargo, ella indica que “lo anterior es falso”.

“Desde el primer día en que se me ha convocado a reunión he sido categórica en indicar que no estaré integrando ningún pleno sin que previamente se cumpla con la obligación de declarar la cesantía y vacancia de nuestro colega con base al último certificado médico y las razones éticas y humanitarias expuestas por su familia”, recalca.