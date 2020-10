Covid-19: Trump califica de “idiota” al epidemiólogo Anthony Fauci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar el lunes al principal científico del gobierno, Anthony Fauci, sugiriendo que el epidemiólogo y miembro de la célula de crisis de la Casa Blanca sobre el coronavirus (Covid-19) es un “idiota”.

“La gente está cansada del Covid-19”, dijo Trump en una llamada telefónica a la que varios medios estadounidenses tuvieron acceso.

“La gente dice: ‘Déjennos en paz’. Están cansados. La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas”, agregó el mandatario, según los reportes de prensa.

“Ese tipo (Fauci) es un desastre”, añadió.

“Lleva aquí unos 500 años”, se quejó Trump sobre Fauci, de 79 años, reconocido mundialmente por su trabajo como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), ubicado en las afueras de Washington.

“Si lo escucháramos, tendríamos 700 mil (u) 800 mil muertes”, afirmó el mandatario republicano durante la llamada, antes de reconocer que sería contraproducente despedirlo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Este último ataque del presidente a Fauci suscitó una viva reacción del senador republicano Lamar Alexander.

“El Dr. Fauci es uno de los servidores públicos más distinguidos de nuestro país. Ha servido a seis presidentes, comenzando con Ronald Reagan”, tuiteó Alexander.

“Si más estadounidenses prestaran atención a sus consejos, tendríamos menos casos de Covid-19 y sería más seguro volver a la escuela, volver al trabajo y salir a comer”, añadió.

