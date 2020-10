Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexander Barrientos Gonzáles agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados este lunes por la aprehensión de un periodista en septiembre pasado, informó el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la Fiscalía de delitos contra periodistas los integrantes de las fuerzas de seguridad enfrentarán ante el juzgado por abuso de autoridad por la detención del periodista Sonny Figueroa Alvarado en la zona 1 capitalina.

Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, comentó que la captura se realizó con el apoyo de la Inspectoría General de la PNC, pero debido a que el caso se encuentra bajo reserva por el Juzgado Cuarto Penal.

Figueroa Alvarado fue capturado el 11 de septiembre pasado cuando transitaba en la zona 1 capitalina, informó en su momento el implicado, pero según versiones policiacas se encontraba bajo efectos de bebidas alcohólicas e intentó sobornar a los agentes.

No obstante, el Juzgado de Turno declaró falta de mérito a favor de Figueroa Alvarado. A la vez, se ordenó al MP la investigación contra los agentes de la PNC por agresión.

Y tampoco se impuso que pagara una caución económica sino solo cumplir con las medidas impuestas.

La captura del periodista se realizó días después de una publicación en contra del Centro de Gobierno, lo cual generó rechazo en varios sectores. Ya que cuestionó la labor de esa entidad creada por el Ejecutivo, pero se señala que duplica funciones de la Vicepresidencia.

El Ministerio de Gobernación en conferencia informó que el periodista causaba escándalo frente al Palacio Nacional de la Cultura. Se comentó que los agentes intentaron calmarlo, pero por su actitud y resistencia fue detenido.

En lugar de apoyarme porque me habían asaltado, los agentes policiales me trataron como delincuente. Me golpearon en el pecho y ya esposado me patearon las piernas para botarme. Me lastimaron la rodilla izquierda y a la fecha no puedo caminar bien.

No deben permitirse los abusos.

— Sonny Figueroa (@Sonny_Figueroa) October 19, 2020