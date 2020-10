Giammattei dice ser el presidente “más criticado” de la época democrática

En 1985 empezó la época democrática en Guatemala, después de que varios personajes militares estuvieron en el poder.

Desde ese año, el cargo más importante del país lo han ocupado nueve personas electas popularmente como presidentes y dos más designados en el cargo por el Congreso de la República.

¿Quiénes son?

Giammattei aseguró este jueves que, según él, ha sido el mandatario más criticado de la era democrática del país. Esto fue lo que declaró:

“En la época democrática no ha habido un presidente más atacado. Yo le gané al anterior -Jimmy Morales- y pensé que eso no se podía. Me han atacado por todo y se han inventado lo que sea, con el único propósito de hacerle daño a la institucionalidad y a la gobernabilidad del país. No se la están haciendo a Giammattei, por supuesto que no”.