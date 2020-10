Presidente niega ola de secuestros y dice que es una “campaña”

El presidente Alejandro Giammattei se refirió a la psicosis que viven las personas por el supuesto incremento de secuestros y de desapariciones a menores de edad.

“No hay un incremento; al contrario, hay una disminución en comparación con el 2018 y 2019, y el procurador general de la nación lo puede comprobar con números reales. Hemos visto una campaña bastante peligrosa en la que hay personas, con intereses más políticos que humanos, que lo están haciendo aparentar”.

Agregó: “Les pongo el caso de la niña de Jalapa que ayer se informó que había sido secuestrada. La niña no fue secuestrada, se había ido con un su compañero sentimental. El chucho se murió de mala pata y la mamá encontró al animal muerto, pero no tenía un balazo en la cabeza”.

Este jueves, el Ministerio Público (MP) ofrecerá una conferencia de prensa, en la que, con números, confirmaran que “no hay una ola de desaparición y secuestros a mujeres y menores de edad”.

¿Quiénes son los grupos que menciona Giammattei?

El mandatario fue consultado sobre los grupos que están generando psicosis a la población y respondió:

“Vamos a identificar al sector que sea y lo denunciaremos. Hoy en un programa de análisis varios expertos coincidieron que esto es una campaña orquestada por sectores interesados en generar problemas. No solo lo dice el gobierno, también los analistas”.

En ese mismo sentido, dijo: “En la época democrática del país no había habido un presidente tan atacado, yo le gané al anterior y pensé que eso no se podía. Me han atacado por todo y se han inventado lo que sea, con el único propósito de hacerle daño a la institucionalidad y a la gobernabilidad del país. No se lo están haciendo a Alejandro Giammattei”.