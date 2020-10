“No le digás a tus papás”; niña graba a hombre que pretendía abusar de ella

Ocurrió en la ciudad de Belén, en Argentina. Una niña de 11 años grabó con su celular el momento en el que un hombre intentó seducirla y engañarla, presuntamente con la intención de abusar de ella.

La menor se encontró con el sospechoso a mitad de la calle, y fue allí cuando este intentó convencerla para que lo acompañara a su casa, con promesas de que quería tomarle fotos y enseñarle a modelar.

“Mi casa está allá (…) Yo te voy a decir cómo te vas a parar; cómo te vas a vestir. ¿Te animás?”, le dice el hombre a la niña, quien le responde que le comentará a su mamá sobre la propuesta. Esto genera inquietud en el sujeto, quien le pide que no le cuente nada de lo sucedido a sus padres.

“No, no, no, pará… No le digás a tus papás. Tu papá y tu mamá no te van a dejar porque sos menor, ¿me entendés? (…) no le digás a nadie”, le advierte el hombre.

El sospechoso intenta mantener la conversación con la joven, quien le comenta que en ese momento no se puede ir con él porque tiene que ir a su casa a “hacer las tareas” y no quiere llegar tarde. Al escuchar esto, el sujeto le pregunta si se puede encontrar con ella la por la tarde.

“¿En la tarde puedes ir? 10 minutos nada más…”, le dice. La menor le sigue la corriente y finalmente se despide de él.

El video fue compartido en la página de Facebook Catamarca Citytv.

Belén: Una menor grabó a un sujeto que le proponía ser modelo y le decía" No le contes a tus padres porque sos menor de edad y no te van a dejar" Gepostet von Catamarca Citytv am Montag, 5. Oktober 2020

Acusado por pornografía infantil

Tras el incidente, la niña le mostró la grabación a su mamá, y juntas fueron a levantar la denuncia en contra del hombre, que según medios locales fue arrestado y a quien se identificó únicamente por el apellido Moreno.

Asimismo, la fiscal Rita Verónica Saldaño ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde se encontraron elementos incriminatorios en su contra, por lo que fue imputado con el cargo de “producción de pornografía infantil”.

De acuerdo con las autoridades argentinas, la investigación en contra de Moreno continuará su curso, pues no se descarta que forme parte de una organización dedicada a la pedofilia.