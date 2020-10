FOTOS: Revelan la historia de la Combi más vieja que existe

La Combi más antigua se llama Sofie y acaba de cumplir 70 años. El 5 de agosto entró a su séptima década. El Tipo 2, como internacionalmente se le conoce a la Combi, fue fabricado por Volkswagen en marzo de 1950.

Sin embargo, el único sobreviviente (hasta ahora), debido a que la mayoría de las primeras unidades fueron desechadas, fue precisamente Sofie. Te platicamos un poco de su historia.

LA HISTORIA DE SOFIE, LA COMBI MÁS ANTIGUA

Su número de chasis es 20-1880. Fue entregada nueva a un comprador en Hildesheim, una ciudad en el norte de Alemania.

Sin embargo, se conoce que pasó 23 años como servicio de entrega en las carreteras de la región.

Entre 1973 y 1992 estuvo cambiando de propietarios. Pero, nadie apreciaba su verdadero valor. Por el contrario, era visto como obsoleto. Pero, los nuevos modelos eran artículos de colección muy valorados.

Sin salir de Alemania, un coleccionista danés, Tonny, la compró tras descubrir su número de chasis. Fue así como supo su fecha de fabricación. Tenía 100 mil kilómetros.

A pesar de estar sin uso durante 19 años, su nuevo dueño la arregló para que volviera a circular. Así, recibió una restauración completa que duró tres años, del año 2000 al 2003.

Fue él quien la nombró Sofie inspirado en el primer T1 (Beetle) entregado a Dinamarca, que se llamó Sofie.

Los siguientes años, la Combi pasó viajando con Tony 20 mil kilómetros a varias reuniones de entusiastas en Europa. ¡Incluso ganó premios!

Tonny envejeció y buscó lo mejor para la combi

Cuando Tonny envejeció, decidió que era momento que alguien más la tuviera. Sin embargo, no encontraba dónde colocarla, debido a que no quería que cayera en manos de alguien que no la valorara.

La buena noticia fue que Volkswagen Vehículos Comerciales pregunto por ella, gracias al Príncipe Heredero de Dinamarca.

Fue así como, desde 2014, ahora Sofie visita eventos en Europa o se exhibe en alguno de los dos museos del fabricante.

MOTOR

Buscando mantener su esencia original, la Combi más antigua está propulsada por un motor de cuatro cilindros de 1.2 litros refrigerado por aire. Ofrece 25 caballos de fuerza a 3300 rpm, acoplado a una transmisión manual de cuatro velocidades.

