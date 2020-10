Agentes de EE. UU. detuvieron a hondureños en Guatemala

Un grupo de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los cuales trabajaban en Guatemala, interceptaron a un grupo de hondureños que viajaba de forma ilegal hacia el territorio de EE. UU.

El diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó una nota en la cual se detalló la referida acción, y en la cual se señaló que la legislación de ese país califica como ilegal el hecho en el que incurrieron los agentes fronterizos.

El WSJ se refirió a la revisión de documentos oficiales que hicieron los demócratas integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Democrats on the Foreign Relations Committee say that several hundred U.S.-bound migrants were rounded up in Guatemala and returned to Honduras in an unauthorized operation in January by Customs and Border Protection agents https://t.co/dGkH27yRgy

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 13, 2020