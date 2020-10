Giammattei: “Nuestra economía no soportaría un segundo cierre”

El presidente, Alejandro Giammattei, manifestó que no habrá un nuevo cierre del país, pues la economía no lo soportaría.

Así consta en un comunicado de prensa que difundió el gobierno de Guatemala por medio de las redes sociales oficiales.

En el comunicado se detalla que:

“Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos ni debemos cerrar el país. No podemos perder esta libertad con responsabilidad que hemos recuperado”.