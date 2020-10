El Premio Nobel de Economía lo ganan dos expertos en subastas “perfectas”

Los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, dos expertos en subastas “perfectas”, recibieron este lunes el Premio Nobel de la Paz 2020, por su innovador trabajo utilizado, en particular, para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.

El premio les fue otorgado por “mejorar la teoría de las subastas e inventar nuevos formatos de subasta”, en “beneficio de los vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo”, apuntó el jurado de la Academia Sueca de Ciencias.

BREAKING NEWS: The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.” #NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

Milgrom y Wilson, que estaban entre los favoritos para el premio de este año, crearon un concepto que se utiliza para la venta de licencias de frecuencias de telecomunicaciones en Estados Unidos. El jurado destacó que trabajaron tanto en la teoría como en la práctica.

El trabajo de los dos economistas, ambos profesores de Stanford, también se ha aplicado a los mecanismos de asignación de las franjas horarias de los aeropuertos.

“Las subastas son extremadamente importantes (…) estos nuevos formatos están al servicio de la sociedad en todo el mundo”, dijo Peter Fredriksson, miembro del jurado.

Wilson, de 83 años de edad, demostró, entre otras cosas, que los participantes racionales en una subasta tienden a hacer una oferta inferior a la situación óptima, por miedo a pagar en exceso.

Consultado poco después de que se anunciara el premio, se mostró encantado con la noticia y reconoció que él mismo nunca había participado en una subasta.

“Nunca participé en una subasta (…) Mi esposa me dijo que compramos unas botas de esquí en eBay; supongo que fue una subasta”, comentó.

"Somebody had to wake him!”

This year’s Economic Science Laureates are not just friends and collaborators, they also live across the street from each other. So when Robert Wilson discovered he had been awarded the prize he knocked on Paul Milgrom's door to deliver the good news. pic.twitter.com/17omS4FU7X

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020