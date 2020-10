A pesar de los progresos, el Premio Nobel todavía carece de diversidad

Este año vio más mujeres reconocidas por el Comité del Nobel con cuatro premiadas hasta ahora. Sin embargo, según los expertos, aún queda mucho camino por recorrer para cerrar las brechas de género y de otro tipo dentro del prestigioso premio establecido en 1968.

“Los premios no son tan diferentes en el sentido de que están dominados, como es habitual, por personas e instituciones nacidas en Estados Unidos y Europa”, explicó Winston Morgan, profesor de toxicología y bioquímica clínica en la Universidad de East London. “La gran diferencia es el número de mujeres, en particular para la Física y la Química, ya que 3 de cada 5 personas laureadas son mujeres. Esto sigue una tendencia de los últimos años en la representación femenina. Con #MeToo, espero ver que esto continúe”, dijo.

Y añadió: “En los últimos años el número de asiáticos también ha aumentado, pero ninguno este año, y la tendencia continua de que ningún científico negro gane es preocupante, pero no sorprendente”.

Pero, ¿qué significa para el mundo que se premie a más mujeres? Según Morgan, es un reflejo de los cambios más amplios en las actitudes tanto sociales como políticas, principalmente en los “países occidentales”, expresó.

“Las mujeres no se han convertido de repente en buenas científicas, la sociedad se ha visto obligada a cambiar por los movimientos feministas y movimientos similares que presionan por la igualdad de género. El cambio ha dado a las mujeres el acceso, el apoyo y el reconocimiento de su trabajo que antes se les negaba o restringía”, agregó.

Y concluyó: “Hay un desafío particular para los comités del Nobel y más aún para países como EE. UU., con grandes poblaciones negras e hispanas. Un gran número de ganadores que, por lo general, vienen de estos países no provienen de estas comunidades. Debería recordárseles cómo estas comunidades no están siendo bien atendidas por la estructura actual, en términos de igualdad de oportunidades y resultados en la educación y el empleo”.

Para saber más, Publinews Internacional habló con Kalpana Surendranath, profesora asociada y líder del Laboratorio de Ingeniería Genómica de la Universidad de Westminster, en Reino Unido.

¿Cómo se asignan los premios Nobel?

De acuerdo con los estatutos de la Fundación Nobel:

“El importe del premio puede dividirse en partes iguales entre dos obras, cada una de las cuales se considera merecedora de un premio. Si un trabajo que está siendo premiado ha sido producido por dos o tres personas, el premio les será otorgado conjuntamente. El importe del premio no podrá ser repartido en ningún caso entre más de tres personas”.

Premio Nobel de la Paz 2020

El Programa Mundial de Alimentos (PMA)

“Por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, por su contribución a la mejora de las condiciones para la paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza motriz en los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y de conflicto”.

Datos sobre la organización

Es la mayor organización humanitaria del mundo que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria.

En 2019, el PMA prestó asistencia a cerca de 100 millones de personas de 88 países que son víctimas de la inseguridad alimentaria y el hambre agudas.

Candidatos que podrían haber ganado el Nobel de la paz

Donald Trump: El empresario fue nombrado por el parlamentario sueco Magnus Jacobsson por ayudar a asegurar las relaciones económicas pacíficas entre Serbia y Kosovo. También está en la carrera por el Premio Nobel de la Paz 2021 después de ser nominado por un parlamentario noruego de extrema derecha, citando su papel en un acuerdo de paz negociado entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Organización Mundial de la Salud: A pesar de las críticas que recibió por su investigación en China durante la pandemia de Covid-19, la OMS sigue siendo la organización mundial en la que más se confía para encontrar una cura y ayudar a prevenir la propagación del virus.

Jacinda Ardern: Se ha acreditado al gobierno de la primera ministra de Nueva Zelanda la implementación de una eficiente cruzada contra el Covid-19, utilizando fuertes mensajes de salud, pruebas de amplia difusión y cierres efectivos para combatir la enfermedad.

3 preguntas a…

Kalpana Surendranath

Profesora asociada y líder del Laboratorio de Ingeniería Genómica de la Universidad de Westminster, en Reino Unido

¿En qué se diferencian los premios Nobel de 2020 de los de años anteriores?

¡Felicitaciones a todos los ganadores de los premios Nobel de este año! Es importante que la representación femenina entre los premiados de este año es muy alentadora (4 de 9, sin incluir los premios Nobel de la Paz y Economía) en comparación con los últimos 119 años. Como mujer en la ciencia, esto es extremadamente motivador.

En otro orden de cosas, el premio de este año es de 10 millones de coronas suecas, que es un millón más que en los años anteriores. Además, la tradicional ceremonia de entrega de premios Nobel en Estocolmo fue en gran parte virtual debido a la pandemia de Covid-19.

Díganos más sobre la diversidad…

Es, con mucho, el mejor año en este sentido, con un 45% de representación femenina en los premios anunciados este año. En 2019, la Real Academia Sueca de Ciencias y la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, que supervisa los procedimientos, solicitaron a los nominadores que consideraran la diversidad en cuanto a género, geografía y tema.

Creo que esto ha comenzado a funcionar en la dirección correcta. Espero ver más progresos en los próximos años.

Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna hicieron historia con el Premio Nobel de Química. ¿Qué impacto se puede esperar?

Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier descubrieron la tijera genética CRISPR/Cas9 que estuvo oculta dentro de las células bacterianas durante millones de años. Esta herramienta, que fue recreada y diseñada por ellas en un tubo de ensayo, promete soluciones para problemas globales apremiantes como: La lucha contra la malaria, el desarrollo de nuevos medicamentos, la mejora del ganado y los cultivos, y el tratamiento de enfermedades raras y cánceres.

Las mujeres han sido durante mucho tiempo una parte importante de la fuerza de trabajo científica, pero el camino para ellas en la búsqueda de carreras de CTIM siempre ha sido rocoso. Las dos mujeres galardonadas se erigen como modelos de principios humildes, pensando de forma innovadora, afrontando retos y convirtiendo sus esfuerzos en éxitos. De hecho, una gran representación de las mujeres como talentos imperdibles.