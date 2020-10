Proponen otros mecanismos para elegir a magistrados del OJ

La discusión para elegir a las autoridades del Organismo Judicial (OJ) se ha detenido por más de tres meses entre los diputados, pero organizaciones y profesionales del Derecho presentan alternativas para poder designar a las autoridades de las Cortes.

Mañana los actuales magistrados cumplen un año más de estar en esos cargos, ya que solo fueron electos para el periodo 2014-2020. Pero, debido a incumplimientos legales, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que no podían abandonar sus puestos, lo cual desencadenó señalamientos contra los magistrados del tribunal constitucional.

La asociación Impunity Watch recordó que algunos diputados han presentado diferentes mecanismos para cumplir con la responsabilidad establecida en la Constitución.

Entre las sugerencias están votar en el sistema electrónico del Congreso, como lo presentó el diputado Aníbal Samayoa, en una debida ejecutoria a la CC.

Mientras que la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) recordó que primero se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se hacen grupos de 26 aspirantes a magistrados, como lo hicieron las comisiones de postulación.

Asimismo, el colectivo Alianzas por las Reformas recomendó que se haga en tres grupos, uno en el que estén los candidatos sin denuncias legales, en el segundo que aparezcan los que tienen denuncias y en el último los que tienen procesos abiertos.

Sin embargo, otros diputados se oponen a excluir a participantes señalados porque se les “viola” el derecho de presunción de inocencia.

No obstante, el Ministerio Público presentó un informe en el que señala que algunos aspirantes se reunieron con Gustavo Alejos, procesado por manipular la elaboración de las nóminas para magistrados, ya que él enfrenta proceso de corrupción.

Acuerdos permitidos

El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) Francisco Quezada señaló que lo primero que deben hacer las bancadas es lograr acuerdos por los candidatos que votarán, ya que la negociación política es “válida”, para que luego la votación sea con el tablero electrónico para que no se desobedezca su propia ley y al finalizar la votación que el razonamiento de voto sea rápido y así cumplir con lo ordenado por la CC.

Quezada recordó que no se debe permitir la negociación “bajo la mesa” que hacen algunos diputados para elegir a magistrados.

El Organismo Judicial es electo para un periodo de cinco años, pero el año pasado se objetó el procedimiento de selección de candidatos.

“En ningún momento los diputados deben indicar que algún candidato no es honorable porque se violaría la presunción de inocencia. Si lograran organizarse sin discursos…”, Francisco Quezada, abogado del CIEN

“Se deben entender los efectos de que no haya órganos judiciales”

Análisis de Ricardo Barreno

La voluntad política no vendrá por sí sola, por lo que también se deben conocer qué otras instituciones no quieren que avance la elección de órganos judiciales, ya que la población debe entender los efectos de que no haya órganos judiciales, lo cual se traduce en poca transparencia en los procesos judiciales, empezando con una demanda común hasta un caso de alto impacto. Debilitar el sistema de justicia genera mayor vulnerabilidad para la corrupción y eso afecta la prestación de servicios públicos, por lo que es necesario una presión social.