¿Qué significa el tuit del subsecretario interino Michael Kozak?

Luego de un comentario realizado por el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael G. Kozak, a través de Twitter dirigido a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, han surgido diversas reacciones.

De hecho, la misma Porras Argueta le contestó al funcionario estadounidense por la misma vía. Pero también el congresista Eliot Engel se sumó a lo indicado por Kozak, indicando que “no podía estar más de acuerdo” con él.

Para aclarar un poco más este intercambio de ideas y comentarios, el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, fue entrevistado en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

En A Primera Hora conversamos acerca del mensaje del funcionario estadounidense, Michael Kozak, en el que indicó que la Fiscal General debe procesar a los corruptos, no a fiscales de la FECI. De igual forma, abordamos la situación generada en la Corte de Constitucionalidad por la ausencia del magistrado Neftaly Aldana, quien tiene problemas de salud.

¿Qué significa el tuit de Michael Kozak?

Primero quiero decir lo que siempre digo, hablo como exembajador, no represento a los Estados Unidos y no hablo por ninguna otra organización.

Si bien es importante analizar el cruce de comunicados y tuit, también hay que estar pensando cómo posiblemente Estados Unidos, la fiscalía y el estado de Guatemala puedan llegar a alguna medida que satisfaga a las dos partes.

El comunicado es muy importante, yo conozco desde hace 37 años al señor Kozak, es un diplomático de carrera, abogado, muy serio. Él no hace las cosas sin pensarlas con ponderación. Que haya sacado varios tuits sobre este tema y que hayan sido mensajes públicos sugiere que la comunicación anterior en privado no había dado resultados. Refleja que para Estados Unidos no es solo que la lucha contra la corrupción es muy importante, porque si hay corrupción sin control, entonces va a haber cada vez más migración.

¿Cómo ve la respuesta de la fiscal general?

Leí la respuesta. Todo lo que dice la señora fiscal, yo no soy abogado, pero es correcto.

¿A qué se refiere?

Es correcto lo que dice pero de todos modos está claro que Estados Unidos sigue muy preocupado por esta situación. La pregunta creo que es qué se puede hacer para tratar de satisfacer las necesidades de ambas partes.

Algunos pueden pensar por qué Estados Unidos va a interferir o influir en el manejo de la justicia en Guatemala. Pero como usted dijo, si emite un tuit como este el señor Kozak es porque la comunicación privada no surtió efectos, ¿qué nos dice al respecto?

Yo creo que la soberanía es sumamente importante. Lo que cada país entiende sobre soberanía tiene un impacto sobre otro país. Esto, si bien es un asunto interno de Guatemala, tiene un impacto sobre situaciones de crimen organizado, migración, lavado de dinero, entre otras cosas y afecta a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene derecho a decir lo que dice. Por supuesto, como todas las cosas hay que pensarlo seriamente.

Stephen McFarland, exembajador de EEUU: "Me acuerdo, en el 2009, cuando personas me abordaron para plantear la remoción del presidente Colom por el caso Rosenberg. Me negué y dije que esto lo tiene que resolver una investigación en Guatemala… por la soberanía". pic.twitter.com/usrWuFc2mQ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 9, 2020

¿Usted cómo lo ve como exembajador?

Creo que en teoría sería muy bueno que los embajadores no tuvieran tanto poder como el que tienen. Pero la realidad es otra. Yo recuerdo muy bien cuando era embajador, muchas personas en el país me pedían opinar o intervenir sobre si legalmente Sandra Torres podía ser candidata a la presidencia, yo siempre me negué. Yo recuerdo cuando en 2009 varias personas me abordaron para tantear la remoción del presidente Colom por el caso Rosenberg y yo me negué, dije que esto lo tenía que resolver una investigación en Guatemala.

Yo creo que la soberanía es buena, respeto a las personas que defienden su soberanía. El problema es cuando en cualquier país somos más selectivos, vamos a decir para este caso vale la soberanía y para este otro no vamos a decir nada.

Algunos opinan que la fiscal tiene por obligación investigar cualquier denuncia pero, ¿Cual sería el criterio para no hacerlo?

Yo estoy de acuerdo que cuando hay denuncias hay que responder, pero creo que Estados Unidos lo que hizo fue leer entre líneas y ver que había una amenaza seria contra la función de la FECI y sus fiscales, y eso lo tienen que poner en contexto de otros intentos, y estos no son del MP, como el tratar de algunos jueces y magistrados de no cumplir la orden de la CC sobre la elección de magistrados. Creo que en este contexto está bien que Estados Unidos responda.

Uno tiene que valorar la constitución de cada país, pero también, los que no somos abogados, entendemos que hay tiempos políticos y tiempos judiciales. Si fueran estos últimos, todavía estaríamos esperando tener una opinión sobre Pérez Molina y Roxana Baldetti, por ejemplo.

Creo que Estados Unidos vio esta situación con mucha preocupación y por eso es que un alto funcionario del gobierno de Trump respondió y no solo una sino varias veces, y eso creo que es una señal de alerta.

¿Lo de Kozak es personal o representa lo del departamento de Estado?

Los tuits que envía el subsecretario adjunto, Michael Kozak, los envía como tal. Pueden estar segurísimos que es la opinión del Departamento de Estado a través de sus oficiales de bastante jerarquía.

¿Qué cree que pasaría si la presión es más fuerte contra la FECI?

Buena pregunta. No quisiera especular sobre eso. Yo quisiera pensar, más bien, que las dos partes pudieran llegar a un acuerdo y que se pudiera afianzar la FECI, el MP y el estado de Derecho en Guatemala.

Hay que tener mucho cuidado porque los que quieren copar la CC, la CSJ y reemplazar a la FECI, etc. creo que no entienden que están acercándose mucho a una situación tipo Venezuela, Nicaragua u Honduras.

¿Cómo se imagina ese acuerdo que menciona?

Me parece que la señora fiscal es muy seria y analítica. En Estados Unidos tenemos personas así, incluyendo al nuevo embajador, e imagino que hay una forma de tratar de llegar a solucionar esto, pero sino yo creo que Estados Unidos debe estar preparado.

Hablando del nuevo embajador Popp, durante su presentación mencionó sobre hacer énfasis sobre la lucha contra la corrupción, ¿qué puede significar eso ahora que esté en el puesto?

Yo también escuché lo que dijo. Yo no quisiera tratar de entra en mucho detalle lo que está haciendo el señor embajador, pero me parece que lo que él dijo, más que una opinión personal, es la política del departamento de Estado.

Este tuit de Kozak de ayer, ¿significan un antes y un después en lo que estamos viviendo?

Yo creo que es un hito importante, se crea un antes y un después. Pero no me atrevo a decir eso. Es una evolución de la preocupación de Estados Unidos y a pesar de todos los errores del país, como sacar a la Cicig, yo creo que nunca ha abandonado la lucha contra la corrupción.

¿Usted ve venir que hayan más casos por delitos que le interesan a Estados Unidos?

Han habido creo que dos casos de excandidatos presidenciales sentenciados, pero también otros guatemaltecos acusados en Estados Unidos. El departamento de Justicia seguramente va a continuar haciendo eso. En nuestro sistema esto no tiene una relación cercana con la política bilateral. Nosotros en la embajada no tenemos nada que ver con quienes van a acusar ni nada. Yo creo que eso va a seguir.

¿Ve venir más casos que apliquen con la ley Magnitsky?

Es difícil predecir eso. Yo creo que sí es una posibilidad, pero no tengo ninguna información sobre eso. Creo que sigue una opción interesante para Estados Unidos.

¿Qué significa que el departamento de Estado apoye a la FECI?

Cuando era embajador prestaba apoyo a entrenamiento, en coordinación, digamos, en compartir información sobre casos, etc. No solo con la FECI sino varias otras fiscalías también. Pero creo que estamos hablando también de un apoyo político, en el buen sentido de la palabra. Es decir, EEUU mira a la FECI y a las demás fiscalías. Creo que ha habido un antes y un después. Cuando estuve en la embajada hace 20 años estos casos no llegaban. El apoyo es ese, entendemos que juega un papel clave para Guatemala y también para los intereses, en el buen sentido de la palabra, que comparte en la reducción del crimen organizado y su impacto en las sociedades.