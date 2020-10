El Programa Mundial de Alimentos (PMA) gana el Premio Nobel de la Paz

El Comité Nobel en Oslo galardonó este viernes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU con el Premio Nobel de la Paz 2020, subrayando que la necesidad de soluciones multilaterales a problemas mayores, como el hambre, es “más evidente que nunca”.

Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Nobel, señaló que el PMA recibe este reconocimiento por “sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra”.

Se trata del duodécimo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU o vinculada con Naciones Unidas.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP). #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

El PMA fue fundado en 1961, tiene su sede en Roma y se financia únicamente por donaciones voluntarias.

El organismo asegura que el año pasado distribuyó 15 mil millones de raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países.

Las cifras pueden parecer enormes, pero solo representan una parte muy pequeña de las necesidades del mundo.

Tras conocer la decisión del comité, el director de la entidad, David Beasley, aseguró sentirse “profundamente honrado” por el premio, con el que ser reconoce la labor de la agencia de la ONU contra el hambre en el mundo.

“Es un formidable reconocimiento al compromiso de la familia del PMA, que cada día trabaja para erradicar el hambre en más de 80 países”, escribió Beasley en Twitter.

We are deeply humbled to receive the #NobelPeacePrize. This is an incredible recognition of the dedication of the @WFP family, working to end hunger everyday in 80+ countries.

Thank you @NobelPrize for this incredible honor! pic.twitter.com/bHcS0usWQa

— David Beasley (@WFPChief) October 9, 2020