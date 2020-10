La poeta Louise Glück gana el Premio Nobel de Literatura

La poeta estadounidense, Louise Glück, de 77 años, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2020, galardón que corona su obra iniciada en la década de los 60.

La Academia Sueca explicó que Glück recibe el premio por su “inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal”.

Glück es “una poetisa del cambio radical y del renacimiento”, dijo Anders Olsson, presidente del Comité Nobel.

BREAKING NEWS: The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.” #NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

La infancia y la vida en familia de esta escritora, nacida en Nueva York, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que ha centrado su obra.

“Averno” (2006) es su poemario magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso a los infiernos de Perséfone, cautiva de Hades, el dios de la Muerte.

Otra de sus obras destacadas es su última recopilación, “Faithful and Virtuous Night” (“Una noche fiel y virtuosa“).

‘Averno’ (2006) is a masterly collection, a visionary interpretation of the myth of Persephone’s descent into hell in the captivity of Hades, the god of death. Another spectacular achievement is Louise Glück’s latest collection, ‘Faithful and Virtuous Night’ (2014).#NobelPrize

