¿El tuit de Michael Kozak es un “llamado de atención” por parte de Estados Unidos?

Continuando con las diferentes reacciones que han surgido tras el tuit emitido por el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael G. Kozak, dirigido a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, se consultó con dos abogados litigantes, Juan Francisco Solórzano Foppa y Julio García Merlos en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Entrevista

EUTV 🎥🔴 “A Primera Hora” EUTV 🎥🔴 En A Primera Hora conversamos acerca del mensaje del funcionario estadounidense, Michael Kozak, en el que indicó que la Fiscal General debe procesar a los corruptos, no a fiscales de la FECI. De igual forma, abordamos la situación generada en la Corte de Constitucionalidad por la ausencia del magistrado Neftaly Aldana, quien tiene problemas de salud. Envíe sus preguntas 📲Transmisión en directo por Facebook Live patrocinada por Cooperativa UPA Gepostet von Publinews Guatemala am Freitag, 9. Oktober 2020

¿Cuál es la lectura tanto al mensaje de Kozak como la respuesta de Porras?

Esta pregunta le fue planteada a Solórzano Foppa, a lo que este contestó:

Es super interesante cómo la secretaría de Estado da todo el apoyo y lo da expresamente. No está dejando nada a la interpretación o a la imaginación. Está diciendo que se debe apoyar a los fiscales de la FECI en vez de apoyar a los que están denunciando a estos fiscales. Yo sí veo un llamado de atención muy fuerte en contra de la fiscal.

En ese sentido, el mensaje del departamento de Estado es sumamente claro y contundente. Además, es acompañado por otro mensaje con la elección de magistrados de cortes. Vemos, entonces, que hay una línea muy clara en seguir apoyando la lucha contra la corrupción, lo cual ya lo dijo el embajador que recién ha llegado a nuestro país. Y ahora un alto funcionario lo está clarificando y lo está diciendo más expresamente.

También creo que había que escuchar de nuevo las palabras del embajador McFarland y él decía que Estados Unidos de alguna forma tiene un interés bien fuerte en temas como migración, narcotráfico y cuando se tocan algunos temas el gobierno va a reaccionar.

Por otra parte, el abogado mencionó el acuerdo 35-2020 que emitió la jefa del MP en el que se modifican las competencias y funciones de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales.

“Consuelo Porras acaba de sacar un acuerdo en el que modifica las competencias de estas unidades y esto yo creo que también ha venido a sumar y como dijo el exembajador McFarland, si se tocan estos temas va a haber reacción”, mencionó.

¿Coincide en que lo de Kozak sea un llamado de atención?

Por su parte, el abogado García Merlos se refirió al tema respondiendo lo siguiente:

Yo quisiera subrayar que el comentario o tuit lo hace (Kozak) en su cuenta personal como secretario del departamento de Estado. Yo lo que veo, no es extraño para nosotros, la polarización que existe en el país y en Estados Unidos. Creo que hay grupos interesados en dividir, en crear más polarizados y la gente se asusta y se empieza a pronunciar sin conocimiento de causa.

Esto es probablemente el resultado de lobbys y de mensajes que se mandan y que creo que es muy difícil para alguien de fuera del país sin conocimiento de los casos en concreto de poder llegar a una conclusión de que se está queriendo debilitar a la FECI.

Yo sinceramente creo que no se está debilitando a la FECI, es absurdo pensarlo. Son acciones administrativas, ni siquiera son penales. La fiscal general, recordemos, es la jefa del MP y ella ha venido a cambiar ciertas estructuras que son muy positivas que administraciones anteriores. La gestión de ella ha tenido frutos muy interesantes. Por ejemplo, desde la administración de la fiscal Claudia Paz y Paz se dividió la fiscalía y el proceso en dos, una investigaba y otra iba a juicios. Eso era completamente ineficiente.

El dividir de esta forma las fiscalías generaba que el fiscal que llegaba a una audiencia, como no había el que seguía el caso, no lo conocía y llegaba a improvisar. He visto que a pesar de la pandemia el MP es el que más activo ha estado. Entonces, lo de estas acciones lo que da es transparencia. Debe revisarse las acciones de los fiscales. El poder absoluto corrompe. El hecho de que haya auditorías internas es para que los propios fiscales sepan que hay límites. Esto es una crisis innecesaria que viene a debilitar la relación de FECI y fiscalía general.

Las declaraciones de los propios fiscales no dicen que se les está debilitando, son otras personas. Yo no he oído que el fiscal Juan Francisco Sandoval haya dicho que se debilita la FECI, son otras personas las que se suman a esto y empiezan a generar esta crisis.

¿Qué opina de esto? se preguntó a Solórzano Foppa

Como bien señalaba el licenciado García Merlos, el MP, y diré los fiscales de todas las agencias del país, buscarán la manera de seguir trabajando. Yo fui fiscal y en un mes que uno no trabaje para uno significaba días de sobre trabajo. Entiendo muy bien que están haciendo esta función. Sin embargo, me causa una gran sospecha ¿Por qué si los fiscales del MP en el despacho de la fiscal general se acumularon todas estas denuncias administrativas? Porque escuché una declaración de Sandoval donde decía que varias de estas denuncias se habían acumulado por el tema de la pandemia y llevamos ya siete meses en este proceso.

Entonces, vemos que la fiscal general acumuló varias denuncias sin darle trámite. Y de repente un día decide darle trámite a todas. Estos temas genera bastante suspicacia y genera sospecha. Porque si García Merlos dice que todo el MP ha estado trabajando me pregunto ¿por qué el despacho de la fiscal general no ha hecho lo mismo?

Conclusión