Junta Directiva del Congreso pide cesantía de magistrado de la CC

La junta directiva del Congreso de la República se sumó al grupo de personas que pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) la cesantía del magistrado Neftaly Aldana.

A criterio de los diputados, la situación debe resolverse a la brevedad y convocar a una nueva elección, ya que Aldana sufrió una crisis hipertensiva con evento cerebrovascular isquémico.

Por esa situación, la esposa del profesional junto a dos de sus hijos pidieron a la CC suspenderlo en definitiva de su cargo.

En 2015, Aldana fue electo magistrado titular en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero a pesar de su ausencia la Corte sigue integrada.

La ley indica que en caso de ausencia de alguno de los magistrados titulares, se puede conformar por los magistrados suplentes.

🔴 #EnVivo: Junta Directiva del Congreso realiza un llamado a las instituciones respectivas y especialmente la Corte de Constitucionalidad, a que procedan a realizar las diligencias correspondientes para solucionar esta crisis institucional. https://t.co/WonrOEloDI — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 6, 2020

Petición de la directiva al CANG

Los diputados, encabezados por Allan Rodríguez, también pidieron al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegir a su representante titular ante la CC.

Su petición se hace por la reciente muerte del profesional Bonerge Mejía, quien en 2015 fue designado por el CANG como magistrado titular.

La CC se integra por cinco magistrados titulares y otros cinco suplentes. De esta forma son designados:

Un magistrado por el pleno de la CSJ

Un magistrado por el pleno del Congreso

Un magistrado por el presidente de la República en consejo de ministros

Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Usac

Un magistrado por la Asamblea del CANG

Simultáneamente con la designación del titular, se hace la del suplente, ante el Congreso.

Piden elección, pero no hacen lo mismo

La próxima semana se cumplirá un año de que las nuevas autoridades de la CSJ y de Salas de Apelaciones debieron tomar posesión de sus cargos.

Sin embargo, el proceso se atrasó por una serie de acciones en contra del trabajo de las comisiones de postulación, pero finalmente la CC ordenó al Congreso hacer la elección.

Los diputados tendrían que elegir a viva voz a favor o en contra de cada uno de los aspirantes.

No obstante, la mayoría de los congresistas no lo ha querido hacer, pues con el apoyo de la junta directiva han incluido el tema en el último punto de la agenda, el cual no llegan a conocer.

Analistas y representantes de sociedad civil han denunciado una alianza para no elegir a las autoridades del Organismo Judicial (OJ). La intención es procurar impunidad.

