Estados Unidos fija nuevas restricciones a las visas de trabajo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas restricciones a las visas de trabajo, muy utilizadas en el sector alta tecnología.

La medida apunta a las visas H-1B, otorgadas cada año a 85 mil empleados “calificados y especializados”, entre ellos ingenieros, especialistas en datos o desarrolladores contratados por empresas de Silicon Valley.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Seguridad Interior indicó que el programa buscaba aliviar la escasez en el mercado de trabajo, “pero este fue más lejos y a menudo en detrimento de los trabajadores estadounidenses”.

La nota agrega que casi medio millón de estadounidenses fueron penalizados por ese régimen, que también provocó un estancamiento de los salarios en algunos sectores.

The Trump admin is putting America first by protecting American workers. @DHSgov and @USDOL is combating the use of H-1B workers serving as a low-cost replacement for otherwise qualified American workers. https://t.co/MTnxt3XzOs pic.twitter.com/KCWpIWDg5T

— Homeland Security (@DHSgov) October 6, 2020