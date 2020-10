Trump está “extremadamente bien” tras salir del hospital, dice su médico

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la víspera abandonó el hospital en el que había sido internado tras contagiarse de Covid-19, presenta un buen estado de salud y “sigue estando extremadamente bien en general”.

“Tuvo una primera noche tranquila en casa y hoy no reporta ningún síntoma”, dijo Conley en un comunicado.

Trump, de 74 años, fue dado de alta el lunes del centro médico militar Walter Reed, en las afueras de Washington, donde había sido internado el viernes.

Tras un retorno triunfal a la Casa Blanca, trasmitido en vivo por televisión, Trump se afana por presentarse como el líder intrépido que doblegó al nuevo coronavirus, cuando falta menos de un mes para los comicios presidenciales en Estados Unidos.

“Tal vez soy inmune”, dijo en el balcón de la Casa Blanca, después de quitarse la mascarilla que traía del hospital, e instar a los estadounidenses a no temerle al virus ni dejarse dominar por él.

“¡ME SIENTO BIEN!”, tuiteó este martes el mandatario. “Estoy deseando que llegue el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!”, agregó, haciendo alusión al segundo debate con su rival demócrata, Joe Biden.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020