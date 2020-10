Tormenta tropical Gamma provocará fuertes lluvias en Centroamérica y México

La tormenta tropical Gamma se debilitaba este domingo a medida que se alejaba de la Península de Yucatán, en México, donde tocó tierra el sábado, aunque expertos prevén que esta aún provocará intensas lluvias en la región.

“Se espera que Gamma produzca lluvias fuertes por varios días sobre sectores del sureste de México, la Península de Yucatán (este), Centroamérica y el extremo oeste de Cuba”, reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.

El NHC alertó que Gamma podría provocar “inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra (…) en las regiones montañosas del sureste de México y Centroamérica”.

Tropical Storm #Gamma Advisory 9A: Gamma Meandering Just North of the Northern Coast of the Yucatan Peninsula. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 4, 2020