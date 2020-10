Vicepresidente llama a la unidad tras filtración de chat con Giammattei

El vicepresidente Guillermo Castillo hizo un llamado a la unidad luego de que el presidente, Alejandro Giammattei, amenazó con denunciarlo por supuestamente filtrar un chat, el cual expone sus diferencias.

“En medio de una pandemia como la que estamos, lo importante es que todos estemos unidos en la búsqueda de los mejores resultados a los problemas del país. No abona mucho estar en una discusión, ya no me voy a pronunciar”, indicó Castillo.