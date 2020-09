El gobierno decidió no solicitar una nueva prórroga del estado de Calamidad, con el que podía mantener el toque de queda y actualizó el sistema de alertas de salud y así regular el aforo en comercios para evitar más contagios de Covid-19.

Presidencia informó que la decisión se dio luego de un análisis “exhaustivo”, pero varios congresistas señalaron que fue la decisión correcta, pues el oficialismo no tenía los votos para su ratificación en el Congreso, ya que varios legisladores han dado positivo al nuevo coronavirus, al igual que el mandatario.

El estado de Calamidad le permitía al Ejecutivo establecer toques de queda, por lo que con el Acuerdo Ministerial 229-2020 se permite el funcionamiento de cines, centros nocturnos, gimnasios, parques públicos, conciertos y lugares de diversión y recreación, ferias y hoteles.

Siempre será necesario el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y mantener el distanciamiento social.

Asimismo, en el documento legal se aclara que los municipios que lleguen a estar en alerta verde serán clasificados en amarillo debido a la fase actual de la pandemia.

Resultados del Consejo de Ministros de hoy 29 de septiembre de 2020.#JuntosSaldremosAdelante#GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/5RvSoSbrTp — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 30, 2020

Vicepresidente se aleja

La suspicacia que levantó el presidente al no delegar funciones en su dupla mientras se reponía del Covid-19 levantó las sospechas de una división entre los dos, por lo que ayer quedó evidenciado por Giammattei al referirse a Castillo como el señor y no como vicepresidente.

La confrontación fue evidenciada por la supuesta filtración de un chat entre el mandatario, el vicepresidente, ministros y la secretaria general de la Presidencia, pues no fue coordinada una reunión en la que se debían tratar temas sobre salud debido a que no se solicitaría otra ampliación del estado de Calamidad, y según Castillo tuvo que haber mejor programación.

“Nadie esperaba una respuesta de esa calaña de ese tipo. Dígame en qué parte se le falta el respeto cuando se le convoca a algo que está en ley”, enfatizó Giammattei, quien agregó que el vicepresidente es víctima del desconocimiento por no participar en reuniones.

Las nuevas disposiciones

“El uso universal y adecuado de mascarilla; se exceptúan los niños menores de dos años y las personas que por su condición médica cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de salud”.

“Distanciamiento social o físico, mínimo de 1.5 metros e higiene de manos con agua y jabón o gel con alcohol, con al menos sesenta por ciento de concentración”.

“Queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a domingo de 21 horas a 6 horas”. “La decisión es permanente y se exceptúan durante fiestas navideñas (24 y 25 de diciembre) y de fin de año (31 de diciembre y 1 de enero)”. “El incumplimiento será sancionado con multas de Q5 mil hasta Q100 mil”.

“No hay una formación política desde los partidos”, análisis de Marielos Chang, politóga

El distanciamiento entre el binomio presidencial evidencia que en el país no hay partido político establecido, sino que nacen cada cierto tiempo para ganar las elecciones, lo cual refleja que no hay identidad ideológica, pues ambos desconocían las intenciones de su compañero y eso confirma una ruptura porque no hay una formación partidaria y solo se interponen los intereses de cada uno. En cambio si hubiese una preparación, dejan a un lado sus diferencias y trabajan para cambiar el país, como lo ofrecen en campaña. Además, el vicepresidente exige respetar lo establecido en la Constitución.