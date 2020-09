Descubren lagos de agua salada en Marte; ¿qué significa?

El radar Marsis, instalado en el orbitador Mars Express, de la Agencia Espacial Europea y manejado desde la Universidad de Roma Tre, confirmó recientemente la presencia de un complejo sistema de lagos de agua salada bajo los hielos del polo sur del planeta Marte, según señala un estudio publicado esta semana en la revista Nature Astronomy.

Se trata de “tres nuevas áreas altamente reflectantes”, es decir, que devuelven al radar la señal de alta intensidad que señala la presencia de líquido.

“El lago principal está rodeado por otros lagos, pero debido a las propiedades técnicas del radar y su distancia de la superficie marciana, no podemos decir si están interconectados”, dijo el científico Sebastian Lauro, coodirector del estudio.

Researchers say they have detected a group of lakes hidden under the red planet’s icy surface. https://t.co/AdfyoF9AAv

— Nature News & Comment (@NatureNews) September 28, 2020