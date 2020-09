Trump pagó 750 dólares de impuestos federales el año que ganó elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año en que ganó las elecciones presidenciales, según una investigación del diario The New York Times publicada el domingo sobre más de 20 años de declaraciones de impuestos del mandatario.

“No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, escribe el diario estadounidense.

President Trump paid $750 in federal income taxes in 2016, and nothing in 10 of the prior 15 years — largely because he reported losing much more money than he made.

