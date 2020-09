Banquero guatemalteco cooperará con la justicia de EE. UU.

Documentos oficiales de la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, señalan que el banquero guatemalteco Álvaro Cóbar Bustamente tendrá que ingresar a una prisión en ese país.

La fecha para la cual se fijó la entrada de Cóbar Bustamante a la cárcel es el viernes 20 de noviembre próximo.

Esa Corte emitió una sentencia de 50 meses de prisión en contra del banquero por:

Sin embargo, la sanción fue reducida a 36 meses después de que el guatemalteco acordó colaborar con la justicia estadounidense y delatar los hechos delictivos y a las personas que incurrieron en estos.

Director of Guatemalan Bank Arrested on Federal Money Laundering Charge and Money Laundering Charges Unsealed Against Former Guatemalan Presidential Candidate: Alvaro Estuardo Cobar Bustamante, director of a national Guatemalan bank, and Manuel Antonio … https://t.co/x7DEtV7YBh

— FBI Miami (@FBIMiamiFL) November 14, 2019