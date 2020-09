Oficialismo protege a ministro de Desarrollo y se estanca plenaria

A pesar de que la directiva del Congreso esperó más de dos horas para iniciar la sesión en la que comenzó la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, tuvo que ser suspendida por falta de cuórum por el oficialismo.

La primera muestra de la estrategia de la alianza legislativa liderada por la bancada Vamos para no avanzar con el juicio político fue que por dos diputados no se iniciaba la sesión. Luego el ministro Romero solicitó la autorización para ingresar acompañado del viceministro Héctor Caná, pero al no ser avalada la petición, dos diputados se desmarcaron, lo cual alargó la sesión.

Después de unos minutos, se logró llegar el cuórum mínimo, que es de 81 diputados, por lo que dio inicio la interpelación.

El diputado interpelante Aldo Dávila explicó que el juicio político se debe a que en varias citaciones no se aclaró el atraso de la entrega social, la cual debió llegar desde mayo.

Dávila criticó que el ministro de Desarrollo Social se haya presentado con 15 personas, pero se evidenció el proteccionismo de ciertos congresistas al funcionario.

De acuerdo con el interpelante, la cartera de Desarrollo Social tiene un presupuesto de más de Q7 mil 500 millones, para que se ejecuten a través de tres programas que son Bono a la Economía Familiar, Bono Familia y Programa de Alimentos, pero la ejecución total no pasa del 50 por ciento.

Da inicio la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero Segura. 🏦#NuevoCongreso #IXLegislatura pic.twitter.com/kBkmkghXW6 — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 24, 2020

Disminuye trabajo

En la instancia de jefes de bloque se acordó mantener la agenda del martes para la sesión de ayer y así “avanzar” en el trabajo legislativo.

Pero debido a una propuesta del diputado Javier Hernández no se sesionó el martes debido a que hay más contagios de congresistas de Covid-19.

Más de cinco bloques de oposición han pedido en el pleno priorizar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, pero, por no lograr los votos, no se adelanta. Dicha votación se queda en el último numeral de la agenda, lo cual hace que se incluyan mociones verbales para discutir otros temas.