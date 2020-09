Familiares de Nancy Paola Reyes piden ayuda y exigen justicia

“El 21 (septiembre) me llamaron y me dijeron que las pruebas habían sido positivas y lamentablemente era ella”, así fue como Denilson confirmó el deceso de su hermana, Nancy Paola Reyes García, en Santander, capital de Cantabria, en España.

Una semana atrás, el cuerpo de Nancy Paola fue hallado desmembrado y repartido en varias bolsas negras para basura, las cuales se encontraban distribuidas en una zona boscosa de la ciudad.

“Algunas investigaciones indicaban que podía ser ella porque habían hecho unos hallazgos en la habitación en donde estaba”, comenta Denilson.

Desde entonces, la vida de Denilson y en definitiva de su familia cambiaron abruptamente. Incluidas las niñas de 4 y 7 años que Nancy Paola deja en la orfandad, ya que como comenta su hermano, “ella era padre y madre para ellas”.

El principal sospechoso de su asesinato es su expareja, Carlos Andrés Bustamente, un colombiano de 28 años que fue detenido en Madrid al día siguiente del hallazgo cuando acudió a una comisaría a denunciar la desaparición de la chica, según medios españoles.

La pareja vivía en Ciudad Real pero por unos días viajaron hacia Santander, ciudad donde Nancy Paola fue asesinada.

¿Cómo se entera del asesinato de su hermana?

Encontraron el cuerpo, si no estoy mal fue el 17 (septiembre). Me llamaron a mí a primera hora indicando que lo habían encontrado pero no se aseguraba que era ella. Pero según las investigaciones y características indicaban que posiblemente podía tratarse de ella. El oficial me avisó personalmente para que yo no me enterara por las noticias. Así que, hasta que no se hicieran las pruebas de ADN por parte de un forense yo no podía confirmar aún si era ella o no. Fue entonces que el 21 me llamaron y me dijeron que las pruebas habían sido positivas, y lamentablemente era ella.

Denilson indica que lo que ahora procede es viajar a la ciudad de Santander y reconocer el cuerpo presencialmente. (Esto lo aseguró el pasado 22 de septiembre, día en que se concertó la llamada telefónica)

¿Han tenido algún acercamiento del gobierno de Guatemala?

Cancillería llamó al consulado de España, aquí en Bilbao, por lo que este le dejó el caso a la Embajada. Es por ello que cuando yo puse la denuncia y di aviso a la Embajada de Guatemala, ellos ya sabían del caso.

Me dijeron que intentaron hablar con el inspector del caso de acá de Ciudad Real, la policía local, pero les dijeron que lamentablemente no podían hacerlo porque ellos lo harían a su manera, científica.

¿Y en cuanto a la repatriación del cuerpo?

En cuanto al cuerpo, la cancillería llamó al consulado de acá y hablaron conmigo y dijeron lo mismo, que la embajada enviará la solicitud hacia Guatemala. Sin embargo, aún no se ha enviado porque todavía no he reconocido el cuerpo. No he ido hasta la ciudad de Santander para hacerlo para que me puedan dar la hoja de defunción y luego llenar los requisitos y enviar la solicitud.

Ya teniendo todo eso se envía la solicitud a Guatemala y espero que sí nos puedan ayudar porque no nos pueden dejar así en estos momentos sin apoyo ya que es nuestro país de origen. Yo espero una respuesta y espero que sea positiva.

¿Sabe que hay restricciones de sepulturas por el Covid-19?

Aún no sé cómo están las cosas allá en Guatemala, no sé cómo están las cosas para el entierro y todo, pero eso también se estará viendo cuando esté reconocido el cuerpo.

¿Cuándo llegaron a España?

Ella tenía dos años de estar aquí y nosotros vamos a cumplir un año.

¿Cómo era su Nancy Paola, como hermana, como hija, como madre?

La personalidad de ella… era una chica muy simpática, siempre luchadora en su papel de madre, que nunca le faltara nada a sus niñas. Desde que nacieron nunca las faltó absolutamente nada. Yo me admiraba de mi hermana porque cuando nosotros llegamos acá (España), que no es como en Estados Unidos, si uno no tiene papeles, lamentablemente no puede trabajar, así que ella estuvo ahí para apoyarnos. Quiera que no eran gastos y a pesar de eso siempre estuvo al tanto de mis padres porque era la cabeza de mi familia.

¿Sus padres ya saben sobre su muerte?

Sí, ya les di la noticia por llamada telefónica y ya están sabidos ellos.

¿Cuál es el estado judicial del presunto asesino?

Ahorita lamentablemente no sé nada. Como le digo, me tienen que ir informando, ya que primero se tiene que ir a juicio y todo. En lo que estamos ahora es con el cuerpo.

Solo sé que está detenido en estos momentos.

¿Cómo era esta persona?

Yo conviví con ellos un par de veces y uno nunca se imagina cómo es la persona. Como dice el dicho “caras vemos, corazones no sabemos”. Él se miraba que la quería mucho y todo, se miraban muy enamorados, pero quién se iba a imaginar algo así. Mi hermana tal vez nunca comentó algo por miedo, no sé si la tenía amenazada o algo.

¿Nancy nunca dio alguna alerta?

Nunca, específicamente con ninguno de nosotros dos que estamos acá, con mi hermano. Pero sí hubo una alerta con un mi tío que está en Estados Unidos. Lamentablemente tuvo que avisar allá y no a nosotros que somos sus hermanos. Una vez que ella hablaba con mi tío, no sé si por llamada normal o videollamada, él le arrebató el teléfono y le preguntó que quién rayos había sido con el que hablaba. Mi tío se enfadó y mi hermana también, ya que se demostró que ese hombre actuó como una persona celosa. Después, mi hermana le contó a mi tío que si algo le pasaba él era el culpable y le mandó una foto. Me imagino que ya la tenía amenazada o algo, no lo sé.

¿Cuenta con algún abogado o el gobierno le ha asignado uno?

La Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) estaba buscando uno. La señorita Mercedes me dijo que iba a contactar a uno para que me ayudar. Igual creo que me asignarían uno por parte del Estado pero no lo sé todavía.

Espero que lo más pronto me pueda contactar con un abogado porque lo que yo quiero es que se haga justicia porque esto es algo que nos ha tocado vivir como familia, sé que no es fácil pero tenemos que salir adelante.

Sé que no es fácil, pero tenemos que salir adelante. Eso es lo que pido para que él no pueda salir libre y con ello pueda causarle daño a otra familia, porque la verdad es un dolor que a nadie se le desea. Todos sabemos que algún día vamos a tener que morir, pero de alguna muerte natural y no que lo haya hecho un sicópata.

¿Ya saben qué va a pasar con sus sobrinas?

Bueno, yo lo estoy haciendo todo por ellas ahorita. Lo que yo quiero, y espero que se pudiera, es que de alguna forma el Gobierno pueda brindarles una ayuda solidaria. Como mi hermana era la que siempre luchaba, la que decidía en la familia. Así que quiero ver si ya sea el gobierno español o el guatemalteco nos brindan una ayuda solidaria para ellas, al menos hasta que cumplan 18 años.

Una tiene 7 años y la otra 4.

Ellas desde que nacieron no tienen papá. Mi hermana fue madre y padre para ellas.

Solicitan ayuda

Denilson comentó que como familia, y ante la ausencia de Nancy Paola, han pensado en solicitar ayuda para que guatemaltecos de buen corazón puedan apoyar económicamente, pues se encontrarán con varios gastos desde la repatriación del cuerpo, los costos funerarios y principalmente la manutención de las niñas.

“Si algunas personas en particular quieren solidarizarse, la ayuda es bienvenida, sabemos que siempre hay gente que le gusta ser solidaria en muchos lugares. Hay un número de cuenta por si quieren depositar de lo que nazca de su corazón”, mencionó.

Si desea aportar económicamente, puede hacerlo a este número de cuenta:

• 4143150615 de Banrural, a nombre de Aroldo Jorge Reyes Reyes

“Que se haga justicia”

Queremos que no se quede el caso en abandono porque a veces solo son unos días nada más el escándalo, noticias aquí y noticias allá, pero después se va quedando en el olvido. Lo que no queremos es que pase eso, queremos insistir al Gobierno para que se haga justicia.

Necesito que se haga publicidad así hay más presión, para que el gobierno o la policía, quien esté encargado, puedan presionar al gobierno de España para que se haga justicia.

Esto dice el Minex

Comunicación social del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó a Publinews que la Embajada de Guatemala en España ha dado acompañamiento desde el inicio del caso.

La familia de Nancy Paola presentó primero la denuncia de su desaparición como ciudadana española, pues tenía doble nacionalidad. Los hermanos han estado en contacto con la primer secretaria y cónsul, Karla Acuña.

Por otra parte, indican que se estableció contacto con la comisaría en donde fue presentada la denuncia de su desaparición y allí se informó que habían iniciado las investigaciones del hecho.

“Se nos explicó que estaban investigando todas las posibles líneas sobre la causa de la desaparición y que la señorita Reyes posee doble nacionalidad, aunque en la denuncia fue identificada como española. En la investigación colaboran la policía y la fiscalía a fin de poder dar con su paradero”, añaden.

Finalmente, se informó que debido a que el proceso se encuentra en investigación, la legislación española establece que no se pueden dar detalles para evitar vicios en el procedimiento.

Reciben apoyo

Publinews contactó con la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), en España, y su directora, Adilia de las Mercedes, respondió algunas preguntas.

El hermano de la víctima comentó que ha recibido apoyo de la AMG, ¿Cómo han acuerpado este caso?

“Desde que conocimos de la desaparición de Nancy Paola Reyes inició el contacto con su familia en España. Con el hallazgo del cuerpo ese contacto se intensificó y ahora desde AMG estamos brindando asesoría jurídica en las ramas penal y administrativa. Asimismo, estamos acompañando acciones de cabildeo. También hemos comunicado a los familiares en España nuestra intención de constituirnos en acusación popular (el equivalente en Guatemala a ser querellantes adhesivas), así que vamos a recorrer junto a la familia el camino de búsqueda de justicia, constituidas además en parte procesal.”

¿Tienen conocimiento de cómo es hasta hoy el estado jurídico del sospechoso del asesinato de Nancy?

“Pesa sobre él una medida cautelar y se encuentra en prisión preventiva.”

¿Cuál es la situación en cuanto a legislación por feminicidio en España?

“El delito de feminicidio no está tipificado en España. Se aplicaría el tipo penal de delito contra la vida (asesinato en este caso) y una agravante por motivos de género.”

¿Tienen conocimiento si hay algún apoyo por parte del gobierno guatemalteco, específicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores?

“Conocemos que existen ofrecimientos de apoyo a la familia. Así que instamos al Gobierno para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores materialice ese apoyo, especialmente porque si Nancy Paola Reyes tuvo que salir de Guatemala fue precisamente porque nuestro país la expulsó, como hace con tantas otras mujeres. Ella llegó a España como solicitante de protección internacional, ella era una refugiada.”