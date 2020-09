VIDEO. Padre protege a sus hijos durante balacera; se lanzó sobre ellos para cubrirlos

Las cámaras de seguridad de un concesionario de autos usados ​​en Eastchester, Nueva York, captaron el impactante momento en el que un grupo de delincuentes encapuchados y armados atacaron a balazos a los empleados y clientes del negocio, incluyendo a un hombre que se encontraba en el lugar junto a sus tres hijos.

Las imágenes muestran el instante en el que uno de los enmascarados se aproxima al mostrador del local y abre fuego contra una persona. El disparo revienta una de las puertas de vidrio del concesionario y desata el caos en el lugar.

Tras percatarse de lo que ocurría, el padre de los menores, que se encontraba sentado junto a ellos en un sillón a pocos metros de donde ocurrió el ataque, tomó a sus hijos en brazos, los puso en el suelo y luego se lanzó sobre ellos para cubrirlos con su cuerpo y salvarles la vida.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

A Gunman Fires Inside New York Bronx Car Dealership/Father Forcing Kids to Hit the Floor.

On The Road Automotive in the Bronx, were in the used-car business in Eastchester Monday when the suspect suddenly ran up on the sidewalk in front of the dealership and shot a slew of rounds pic.twitter.com/yVFui6kWS2

— osheeb (@osheeb2) September 23, 2020