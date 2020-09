El presidente Alejandro Giammattei, con un semblante cansado, este miércoles se refirió a la población para informar sobre su situación de coronavirus.

El gobernante dijo que el próximo jueves le realizarán los exámenes de seguimiento al coronavirus. Él estima que en aproximadamente 10 días la prueba de Covid-19 salga negativa y así pueda retomar sus actividades de forma presencial.

Giammattei dio a conocer que el 17 de septiembre fue confirmado con coronavirus, pero hubo rumores de que esto no fuera cierto, pues su enfermedad se anunció cuando hay fuertes señalamientos a su gestión.

“Hay mucha gente que como dijo santo Tomás: Hasta no ver, no creer… Esto es para aquellos que dicen que estoy en casa descansando. No puedo estar en la calle porque estaría contagiando gente”, dijo el presidente.