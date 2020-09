Estados Unidos sanciona a políticos de Venezuela por “socavar la democracia”

El Gobierno de Estados Unidos sancionó el martes a cinco políticos de Venezuela, acusándolos de “complicidad” con el gobierno de Nicolás Maduro para “socavar la democracia” en el país sudamericano.

Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabé Gutiérrez, Chaim Bucaran y Williams Benavides fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dijo el Departamento del Tesoro.

Esto implica que todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados y se les prohíbe toda transacción con individuos y entidades estadounidenses.

“Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano consiga tener las elecciones libres y justas que se merece”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El gobierno estadounidense, que desconoce el segundo mandato de Maduro, también califica de “farsa” la próxima votación parlamentaria convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista.

“A muchos de los políticos más populares de Venezuela no se les permite postularse a la elección, varios partidos opositores han sido cooptados, no hay máquinas de votación probadas ni confiables”, dijo por su parte jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

The U.S. is sanctioning five key puppets in Venezuela’s farcical elections. Those who seek to undermine Venezuela’s National Assembly need to be held accountable. The international community must continue to apply pressure on the illegitimate and corrupt regime.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 22, 2020