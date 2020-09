Director del Centro de Gobierno no presenta síntomas de Covid-19

Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno, no reporta problemas de salud relacionados a la nueva enfermedad Covid-19.

El funcionario de mayor confianza del presidente Alejandro Giammattei participó este viernes 18 de septiembre en la reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Martínez junto con otros funcionarios del gobierno participaron en los actos del 14 y 15 de septiembre por conmemoración del Día de la Independencia.

El titular del Centro de Gobierno lamentó el resultado positivo de Covid-19 del presidente Giammattei y espera su pronta recuperación.

Giammattei confirmó este viernes su contagio de coronavirus. Aseguró que, por ahora, presenta síntomas de intensidad leve y no requiere de hospitalización.

“Estoy entre los límites normales, pero siento que me pasó un tren encima. Me duele el cuerpo, no he perdido el gusto ni el olfato. No he necesitado oxígeno”, declaró el mandatario.