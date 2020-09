Se forma la tormenta Wilfred y se acaban los nombres para la temporada de huracanes 2020

La tormenta tropical Wilfred se formó este viernes marcando un nuevo récord: la temporada de huracanes 2020 del Atlántico ha producido tantos ciclones que ya no quedan más nombres previstos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La lista consiste en 21 nombres femeninos y masculinos que se alternan por orden alfabético y cambian cada año.

Como la OMM elige nombres que sean fácilmente reconocibles en una región donde se hablan varios idiomas, no se prevén apelativos que empiecen por X, Y ni Z.

En el caso en que se acabe la lista, la OMM prevé que las tormentas se continúen identificando con las letras del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta, etc.

Tropical Storm #Wilfred has formed in eastern Atlantic.

Advisory 1 has been issued by @NHC_Atlantic

We now move on to the Greek alphabet for only 2nd time (2005)https://t.co/qdoZ6hKIJN pic.twitter.com/4E5fN0EfZ4 — World Meteorological Organization (@WMO) September 18, 2020

Es “la segunda vez en la historia que estaremos usando el alfabeto griego, después de 2005”, escribió en Twitter el meteorólogo MJ Ventrice, de la consultora The Weather Company.

Sub-Tropical Storm #Alpha the biggest surprise of the season? This storm is barely even on the map! 2020 just achieved the fasted #Alpha named storm ever in history, beating the previous record set back on October 22, 2005. We are going to Tropical Storm Beta today too. pic.twitter.com/XUd6vG6bzc — MJVentrice (@MJVentrice) September 18, 2020

Ese año se rompieron récords con los huracanes Katrina y Wilma, que devastaron Luisiana y Florida, respectivamente.

Esos nombres, así como María, Irma o Harvey por ejemplo, fueron retirados para siempre de las listas de nombres de la OMM debido a la devastación que causaron en tierra firme.

Tormentas en el Atlántico

Wilfred, la vigésimo primera tormenta de la temporada, sopla a medio camino entre África y el Caribe, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

If you were away for a couple of hours, you might have missed the two latest Atlantic storms. #Wilfred is no threat to land, while #Alpha is just offshore of Portugal. For more on Alpha's hazards see https://t.co/SPVEfodInE & the NHC advisories are at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/do9pDwdcRi — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2020

Y mientras Wilfred marca este hito histórico, más al noroeste sopla Teddy, un poderoso huracán de categoría 4 que se arremolina en el centro de Atlántico y podría pasar cerca de las islas Bermudas apenas una semana después del huracán Paulette.

Still quite active across the Atlantic this Friday am with 4 disturbances. The low SW of Cabo Verde is likely to become a tropical depression or storm within 48 hours. The remnants of Paulette, a new African wave and a hybrid low west of Portugal have low (re)formation chances pic.twitter.com/1nM1M8qNM5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2020

En el Golfo de México, frente a la boca del Río Grande, la vigésimo segunda depresión tropical de la temporada sopla con vientos de 55 kilómetros por hora, señala el NHC.

Se espera que se convierta en la tormenta tropical Alfa más tarde este viernes y tal vez en un huracán el fin de semana.

*Con información de AFP