Giammattei con Covid-19: “No he perdido el gusto ni el olfato”

El presidente Alejandro Giammattei fue diagnosticado con Covid-19 y, por ahora, presenta síntomas de intensidad leve y no requiere de hospitalización.

“Estoy entre los límites normales, pero siento que me pasó un tren encima. Me duele el cuerpo, no he perdido el gusto ni el olfato. No he necesitado oxígeno”, declaró a Emisoras Unidas.