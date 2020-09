Ladrones le roban bicicleta a repartidor; vecina le regala otra para que siga trabajando

Ocurrió en Buenos Aires, Argentina. Un joven que trabaja como repartidor de una aplicación de delivery fue víctima de la delincuencia después de que un grupo de ladrones le robara su bicicleta, medio que utiliza para transportarse y para llevar los pedidos que los clientes le hacen.

El hecho tuvo lugar en la avenida Pellegrini y Ayacucho, el pasado 12 de septiembre. El hombre acudió a una casa a entregar un pedido, y mientras esperaba a que la persona saliera a recibirlo, fue abordado por los delincuentes que lo despojaron de su vehículo.

Una vecina se percató de lo que estaba ocurriendo y salió en auxilio de la víctima.

“Cuando salgo, este chico, que ya había perseguido a los ladrones pero no los alcanzó, quiere entregarme un pedido que no era para mí (…) no era para nosotros, sino para unos vecinos de dos casas más allá de la nuestra. Nosotros estábamos con mi marido y mis hijos y escuchamos gritos. Pensamos que le estaban robando y bajamos enseguida”, relató la mujer, identificada como Gisela Audisio, citada por medios locales.

Generoso regalo

Audisio asegura que tras enterarse de la historia del joven sintió pena por él y quiso ayudarlo de alguna manera, por lo que decidió regresar para traer una bicicleta que tenía en su casa y regalársela.

El repartidor, emocionado, no pudo contenerse y se acercó a ella para darle un abrazo en muestra de agradecimiento. El emotivo momento quedó registrado en video y se hizo viral en las redes sociales.

Le robaron hace minutos una bicicleta a un repartidor de Rappi en Pellegrini y Ayacucho. La chica que iba a recibir su pedido le regaló la suya para que pueda seguir trabajando!

Bronca, impotencia por el robo, uno más de tantos, pero un gesto que emociona! @emergenciasAR pic.twitter.com/UESHVJl2KR — Eugenia Iermoli (@eugeiermoli) September 13, 2020

“Sentí mucha impotencia. Era lo único que podía hacer por el chico, que estaba desesperado. Estamos todos un poco ‘hinchados’. Muchos dependemos de estos chicos que hacen reparticiones, por dos pesos y encima los asaltan, es terrible”, dijo la vecina.

Según medios, elementos de la policía local arribaron al lugar poco después para tomar conocimiento de los hechos, y así iniciar una investigación para dar con los responsables del asalto.