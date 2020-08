Vacuna contra Covid-19 México-Argentina debe ir más allá de lo político

México y Argentina se alistan para ser los primeros países en América Latina en producir, envasar y distribuir la nueva vacuna contra Covid-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, en un periodo de siete meses, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La idea es que en noviembre concluya la fase 3 de pruebas y cada país busque el aval de las respectivas autoridades sanitarias para que, por un lado, Argentina arranque la producción y después México reciba la vacuna para envasarla y distribuirla en el primer trimestre de 2021.

Aunque México amplió este jueves los detalles del anuncio que adelantó el presidente argentino, Alberto Fernández, debe ser tomado con cautela, según coincidieron especialistas consultados por Publinews, ya que puede dar una falsa sensación de seguridad y complicar aún más la crisis que se padece por la pandemia.

“Quienes nos dedicamos a ver pacientes con Covid-19 y los avances que hemos tenido, algunos sabemos que la vacuna no ha salido no porque no existan grandes científicos en el mundo, sino por la dificultad que está teniendo el desarrollo de vacunas, ya que se han encontrado diferentes serotipos en el mismo Covid-19”, explicó Rodrigo Ibarra, epidemiólogo en la Secretaría de Salud de Ciudad de México y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hacer este tipo de anuncios en nuestro país es muy apresurado y muy irresponsable. ¿Por qué? Porque países con un desarrollo científico más alto no lo han podido lograr. Faltan muchas pruebas por hacerse. Lanzan vacunas o proyecto de vacunas, pero no tenemos todavía elementos científicos que comprueben en seres humanos que esa vacuna va a ser efectiva”, enfatizó Ibarra.

Recordó también que en las últimas semanas han existido tratamientos que al principio mostraron resultados prometedores, pero que perdieron eficacia debido a los cambios en serotipos del SARS-CoV-2. Esto representa un peligro para las posibles vacunas, ya que pueden derivar en una situación similar.

“No solamente aquí en México, sino a nivel mundial, la vacuna probablemente estará saliendo a finales de año o hasta el próximo año”, acotó el experto de la UNAM, quien indicó que en esas fechas se espera un rebrote en México.

“Más que un anuncio científico, es un anuncio de carácter político. Yo pediría, por favor, que seamos responsables con el manejo de la información hablando del gobierno federal y de los demás gobiernos del mundo, porque estaríamos dando falsas esperanzas y vamos a caer en excesos de confianza y eso sí puede ser peligroso”, concluyó.

Tres preguntas a…

Mauricio Rodríguez, profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la comisión Covid-19