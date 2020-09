La Olla Comunitaria continuará dando víveres y comida

Fundadores de La Olla Comunitaria informaron que este martes 15 de septiembre será el último día en el cual se repartirá comida a personas de escasos recursos, como se vio durante los últimos cinco meses en el Centro Histórico.

Esa decisión se tomó debido a la presión que las autoridades municipales y de gobierno ejercieron sobre quienes integraron el grupo de personas que realizaron la referida labor.

Byron Vásquez, fundador de La Olla Comunitaria, explicó que aunque ya no se siga dando el apoyo a las personas de escasos recursos que confiaron en ellos durante los últimos meses, se continuará atendiendo de forma específica a poco más de 30 personas.

A estos se les proveerá de víveres y comida. Además, seguirán con el proyecto que se denominó como “café pendiente”, en el cual se regala café con pan a quien quiera.

Cerrar hoy @LaOlla_CA es simbólico: no hay independencia que celebrar, no hay fiesta patria cuando hay hambre, no hay @GuatemalaGob que nos represente. #GuatemalaTieneHambre y esa es la verdad. Gracias por acompañarnos en este camino por la defensa del derecho a la alimentación. pic.twitter.com/MnjhIxvblr — Rayuela GT (@rayuelagt) September 15, 2020

Los sitios en donde se veían las filas de las personas que buscaban los alimentos eran la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, y el restaurante Rayuela, ambos en la zona 1 capitalina.

Esa iniciativa comenzó como un aporte para mitigar la crisis económica que originó en el país la pandemia del COVID-19.

Aportaron con comida

La iniciativa causó polémica, pues hubo quienes observaron la acción con fines políticos.

Otro hecho que se denunció fue la presión que ejerció la Municipalidad de Guatemala, al determinar que podría tratarse de un foco de infección del nuevo coronavirus.

El restarurante Rayuela escribió en su cuenta de Twitter:

“Cerrar hoy La Olla Comunitaria es simbólico: no hay independencia que celebrar, no hay fiesta patria cuando hay hambre, no hay gobierno que nos represente. Guatemala tiene hambre y esa es la verdad. Gracias por acompañarnos en este camino por la defensa del derecho a la alimentación”.

❤️ La Olla permanecerá en nuestros corazones y en el corazón de @rayuelagt a través del Café Pendiente, sirviendo alimentos a casos particulares que necesitan ayuda urgente, por eso continuaremos recaudando fondos y donaciones hasta el 15 de septiembre. #GuatemalaTieneHambre pic.twitter.com/p92QoFd6AR — laollacomunitaria (@LaOlla_CA) September 9, 2020

