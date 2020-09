FOTO. Abuelita es abandonada en una banqueta; su hija le quitó la casa y la echó

Una abuelita de 88 de edad fue hallada sentada en una banqueta en el municipio chileno de Linares, en el sur de Santiago, tras haber sido abandonada por su hija, en un caso que ha indignado al país sudamericano.

El hecho ocurrió a principios de septiembre. Vecinos encontraron a la mujer, identificada solamente como Adriana, acompañada de una almohada, una cobija y una maleta con sus cosas, tras haber pasado poco menos de una hora en la vía pública.

Según autoridades, una vecina acogió inmediatamente a la abuelita.

🛑🦠😷AHORA: Municipio de #Linares, junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor @SENAMAGOB interpondrán acciones legales contra mujer que echó a su madre, Adriana Lobos de 76 años, a la calle solo con una maleta, siendo auxiliada por vecinos #8Sep pic.twitter.com/z7mlTQPskn — Portal de Melipilla #NoticiasconOpinión (@portaldemeli) September 8, 2020

Estafada por su hija

Tras el indignante caso, la fiscalía de Linares interpuso una denuncia en contra de la hija de la anciana, identificada como María Fernanda.

Según medios locales, a finales del año pasado la mujer, quien padece de problemas mentales, habría engañado a su mamá para que le cediera los derechos de la vivienda.

Citada por el portal Linares en Línea, Alejandra Marchant, otra de las hijas de la víctima, confirmó esta versión.

“Nos enteramos que en diciembre de 2019, ella (María Fernanda) engañó a mi madre para que le diera los derechos de la casa, quedando a su nombre”, explicó Marchant.

Por su parte, el alcalde de la comuna, Mario Meza, citado por Bío Bío, dijo que visitó a la mujer, quien además sufría de maltrato.

Esta situación “refleja la lamentable realidad de muchos adultos mayores de nuestra comuna (…) Como Municipio no vamos a permitir que vulneren sus derechos. Ellos son la fuente de la experiencia y se merecen todo el respeto, no solo de sus hijos y familiares, si no de todos los linarenses”, señaló el funcionario.

El municipio “va a reunir todos los antecedentes judiciales y nos querellaremos respecto de quienes ejercieron violencia intrafamiliar en contra de ella, además la apoyaremos a ella y su familia con todo lo que soliciten para mejorar la calidad de vida de Adriana”, añadió.