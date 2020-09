Trump recuerda a los “héroes” del Vuelo 93, a 19 años de los atentados del 11S

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó este viernes en una ceremonia en memoria de las víctimas del Vuelo 93 de United Airlines, en Pensilvania, cuando se cumplen 19 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El mandatario acudió al evento acompañado de la primera dama, Melania Trump, y dedicó palabras los pasajeros y a la tripulación del vuelo, a quienes calificó de “héroes” por evitar que los terroristas a bordo cumplieran su objetivo de estrellar el avión en el Capitolio.

“Hace 19 años, un día como hoy, a esta hora, en este lugar, 40 valerosos hombres y mujeres se sobrepusieron al terrorismo y entregaron sus vidas por nuestra nación. Sus nombres y su historia han quedado escritos para siempre entre los héroes de Estados Unidos”, dijo Trump.

Nineteen years ago, 40 brave men and women triumphed over terror and gave their lives in defense of our Nation.

We are forever in their debt. pic.twitter.com/BUZzQjt7iZ

