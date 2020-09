Donald Trump niega que haya sufrido “serie de mini apoplejías”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes haber sufrido una “serie de mini apoplejías” el año pasado, y además calificó el rumor de “noticia falsa”.

Sus declaraciones llegaron luego de que la cadena CNN hiciera eco de reciente libro escrito por un periodista del diario The New York Times, en el que este asegura que el vicepresidente Mike Pence fue puesto “en espera para tomar temporalmente los poderes de la presidencia”, en caso de que Trump fuera anestesiado durante una visita hospitalaria al Centro Médico Walter Reed.

La visita ocurrió en noviembre de 2019, pero esta, contraria a los protocolos, no estaba agendada, atizando especulaciones sobre supuestos padecimientos graves del mandatario.

La Casa Blanca aseguró, no obstante, en que solo se había adelantado una parte de su chequeo anual de salud.

CNN, que obtuvo una copia del libro (aún no distribuido), aclaró que el periodista de Michael Schmidt no especificó la fuente de su información.

President Trump “has not experienced nor been evaluated for” any strokes, mini-strokes or cardiovascular emergencies, Trump’s physician said in a statement distributed by the White House https://t.co/J66kHYzNjd

El reporte de la cadena de noticias provocó que usuarios de redes sociales aseguraran, sin evidencia, que Trump había sufrido un accidente cerebral.

“Ahora tratan de decir que su presidente favorito, yo, fue al Centro Médico Walter Reed habiendo sufrido una serie de miniapoplejías. Nunca pasó”, respondió Trump a través de Twitter.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate – FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020