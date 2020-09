¿Cómo se calcula el aforo máximo por coronavirus?, según director de Coprecovid

El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19 (Coprecovid), doctor Edwin Asturias, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que ejemplifica cómo calcular el aforo máximo de personas en un recinto o lugar.

“Si usted tiene dudas si en su oficina, en un local, en un templo o restaurante se están aglomerando, use esta simple guía para saber el aforo y mantener la distancia social para prevenir el Covid-19”, indicó el médico.

Asturias compartió una fotografía en la que explica con medidas de longitud qué cantidad de metros se debe calcular para practicar el distanciamiento social.

El ejemplo que comparte cuenta con un espacio de cinco metros de largo por cuatro de ancho, en el que las personas deberían estar a una distancia de 1.5 metros entre cada uno.

Por otra parte, indica que en esta área de 20 metros cuadrados, el aforo sería de cinco personas máximo.

Esto tomando en cuenta el color rojo que significa alerta máxima y se aplica el número de casos es mayor a 25 por cada 100 mil habitantes.

Si Ud tiene dudas si en su oficina, en un local o en un templo o restaurante se están #aglomerando, use esta simple guía para saber el #AFORO y mantener la #DistanciaSocial para prevenir el #COVID19. Recuerde use la mascarilla bien y todo el tiempo y no se aglomere, cuidémonos. pic.twitter.com/0RrCBdpdTw

— Dr. Edwin Asturias (@easturia) September 9, 2020