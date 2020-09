CC rinde homenaje a Bonerge Mejía y declara tres días de duelo

Los magistrados y el personal de la Corte de Constitucionalidad rindieron un homenaje póstumo al magistrado y expresidente de ese tribunal, Bonerge Amílcar Mejía Orellana.

El cuerpo del magistrado visitó por última vez la sede del máximo tribunal constitucional en donde fue despedido por los aplausos de los presentes.

La presidenta de la corte, Gloria Porras, en representación de los magistrados, presentó sus condolencias a la familia del doctor Mejía y recordó la labor de Mejía en pro de la justicia y de la educación jurídica.

Expresó que la esencia de Mejía seguirá presente a través de la familia y en cada fallo a favor del Estado de Derecho en el país.

“Hoy nos duele la pérdida del compañero, amigo, maestro, pero nos queda sus enseñanzas de vida, honestidad y valentía”, expresó Porras.

Porras leyó el acuerdo con el que ese tribunal presenta sus condolencias y declara tres días de duelo por el sensible fallecimiento del Mejía.

Presentan condolencias

De manera virtual, el vicepresidente de la República participó en las honras fúnebres del magistrado que fue diagnosticado con Covid-19 el pasado 10 de agosto.

En nombre del Gobierno de Guatemala, Guillermo Castillo se solidarizó con la familia de Mejía y con los magistrados de la CC.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó sus condolencias a los familiares del magistrado y se solidarizó por el sensible fallecimiento de un magistrado y maestro que luchó por la justicia en Guatemala.

Destacó que esta magistratura se ha caracterizado por tomar decisiones trascendentales para el país.

El director de U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INL) en Guatemala, Hugo Guevara, expresó las condolencias a los deudos en nombre del gobierno estadounidense por el fallecimiento de Mejía, “un hombre que luchó por la transparencia en el país.

“Hoy guatemala perdió a un defensor del Estado de Derecho”, expresó Guevara.

Delegado de la @usembassyguate señala que Bonerge Mejia fue un defensor del estado de derecho en Guatemala. pic.twitter.com/AILYXjZmjt — David Alvarado (@dalvarado_eu) September 6, 2020

La facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala expresó por medio de un acuerdo sus condolencias a la familia de Mejía Orellana.

La decana Astrid Jeannette Lemus Rodríguez señaló que están consternados por la partido del magistrado, “Hay una comunidad de dolor por despedir al amigo y maestro”.

Expresó que la facultad de derecho fue la segunda casa de “Bonerge”, recordó que fue electo dos veces decano de esa casa de estudios, previo a representar el derecho en la más alta corte.