Ejecutivo prioriza tres ministerios en proyecto de presupuesto de 2021

La apuesta del Ejecutivo para el próximo año será en las carteras, según la asignación planteada en el proyecto presupuestario.

El Ministerio de Comunicaciones es la prioridad, ya que se espera que se le otorgue un presupuesto de Q10 mil 242 millones, seguido de Educación, con un techo de Q18 mil 682 millones, por los compromisos con el sindicato magisterial.

Por último, aparece la cartera de Salud, que podría obtener un presupuesto de Q9 mil 894 millones.

Aumenta deuda

El financiamiento del presupuesto de 2021 será con Q61 mil 426 millones por impuestos y con deuda por medio de Bonos del Tesoro y préstamos por Q32 mil 647 millones.

“Es un presupuesto necesario para el próximo año porque tenemos una oportunidad para transformar el país que es única. Es el mismo presupuesto del año pasado, más el capítulo de reactivación”, Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas

En la iniciativa de ley se contempla un rubro por Q4 mil 560 millones para la reactivación de la economía debido a la crisis generada por pandemia de Covid-19.

Hace aclaración sobre fondos aprobados para la emergencia de Covid-19

González Ricci explicó que para atender la crisis sanitaria por el Covid-19 se aprobaron Q14 mil 323 millones y no Q30 mil millones, como han indicado algunas personas. A la vez, recordó que hay una plataforma para corroborar el gasto de esos fondos, ya que si no se han ejecutado están en Finanzas por ser trasladados a los ministerios encargados de comprometerlos. El funcionario recordó que para el próximo año seguirán congeladas las contrataciones de los renglones 011 y 029.

“No se debe perder la integralidad”

Álvaro González Ricci

El proyecto de presupuesto es valioso porque el 20 por ciento está destinado para inversión, lo cual lo hace agresivo, pues no es lo mismo endeudarse para las “canastas navideñas” que para tener materia prima la cual será transformada para generar utilidades y así lograr un crecimiento económico arriba del 6 por ciento. Hay que aprovechar la comunicación (con los diputados) para que las modificaciones que se hagan sean conscientes y las hagamos en conjunto para no perder la integralidad, pues en ocasiones pasadas se aprobaban presupuestos desfinanciados y así no perder la oportunidad de tener un presupuesto adecuado.

-4.9

por ciento se estima que sea el déficit fiscal el próximo año con relación al producto interno bruto.

3 mil 464

millones de quetzales podría recibir además el Ministerio de Comunicaciones, lo que significaría un aumento de 55 por ciento.

36

millones de quetzales sería la reducción para el Ministerio de Gobernación.

184

millones de quetzales es la propuesta de la asignación de fondos para el Ministerio de Ambiente.