División en el Congreso impide avanzar en plenarias

El atraso para el nombramiento de los magistrados del Organismo Judicial (OJ) continúa siendo la excusa de algunos diputados para no avanzar en el trabajo del Congreso.

Ayer se debió a que no hubo consensos para aprobar el orden del día y aunque se presentaron otras propuestas no tuvieron el respaldo. La presidenta en funciones tuvo que levantar la plenaria por no contar con el cuórum requerido para discutir otros temas.

Aunque en otras ocasiones la alianza legislativa encabezada por la directiva ha esperado hasta tres horas, ayer prefirieron dar por finalizada la discusión.

Por falta de quórum la Primera Vicepresidente del Congreso @SofiaHernandezI, cierra la 19ª #SesiónOrdinaria, y convoca a los diputados para una nueva Plenaria el jueves 3 de septiembre a partir de las 10:00 hrs. pic.twitter.com/VDgnEiBWFb — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 1, 2020

Algunos bloques pidieron modificar la agenda, priorizando la elección de las autoridades del Organismo Judicial.

Sin embargo, algunos diputados utilizan formas para mencionar que hay aspectos por los que no pueden conocer el tema, mientras que otros indicaron que si tuvieran voluntad, podrían llegar al punto de la elección si conocieran primero sus propuestas.

Se retiran del Congreso

El vicepresidente del Congreso Armando Castillo reconoció que hay técnicas para tener el cuórum, pero algunos de los diputados decidieron retirarse y uno de los motivos es por no estar de acuerdo con la agenda impuesta por la directiva.

En instancia de jefes de bloque varios representantes de las bancadas han pedido que en una de las dos sesiones que se celebran a la semana se conozca solo el nombramiento de los magistrados de las Cortes, pero esto no es apoyado por la mayoría.

“Creo que es el momento en que todos debemos reflexionar porque tenemos un trabajo de iniciativas de ley pendientes de aprobarse. Lamentamos que no se pueda avanzar en temas como la reforma a un préstamo para la Universidad de San Carlos para construir sedes departamentales”, resaltó Castillo.

Elección de directiva provoca rupturas