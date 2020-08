Un asteroide bautizado como 2018VP1, descubierto por el Observatorio Palomar, en California, en 2018, tendría una probabilidad relativamente alta de entrar en la atmósfera y estrellarse contra la Tierra este mismo año, según cálculos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Según una lista elaborada por la ESA, el 2018VP1 es el segundo asteroide con más posibilidades de impactar contra nuestro planeta en los próximos 100 años. De acuerdo al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la roca tiene una probabilidad de 0.4 por ciento (1 entre 240) de impactar en la Tierra el próximo 2 de noviembre.

The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare 💙 #PlanetaryDefence 🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt

Sin embargo, los expertos aseguran que, debido a su tamaño, de apenas 2.4 metros de diámetro, no representa un gran riesgo.

Su efecto al colisionar con el planeta variaría dependiendo de factores como su composición, ya que estos cuerpos sufren diferentes cambios físicos cuando entran en la atmósfera a más de 11 kilómetros por segundo. Pero aunque eso ocurriera, los científicos aseguran que el 2018VP1 es tan “pequeño” que no puede causar daños graves.

De hecho, lo más probable es que termine desintegrándose al entrar en la atmósfera.

FACT: There is no threat from the tiny asteroid that will zoom past Earth on Nov. 2.

Our Planetary Defense Coordination Office constantly monitors potential threats from asteroids and other Near-Earth Objects. Here's how: https://t.co/VthD7Nl6MD pic.twitter.com/US5JPFdic0

— NASA (@NASA) August 24, 2020