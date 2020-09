Las acciones del Gobierno contra los pandilleros en diferentes prisiones no fue aceptado por pandilleros del Barrio 18, ya que tomaron como rehenes a 10 agentes de la Dirección General del Sistema Penitenciario en la cárcel “El infiernito”, en Escuintla.

El Ministerio de Gobernación intenta desarticular la clica “La rueda del Barrio 18”, por lo que gestiona el traslado a cárceles donde no tengan contacto con otras personas y dejen de coordinar extorsiones y actos de violencia.

Sin embargo, Giammattei se pronunció en contra de la decisión de un juez por no haber girado el traslado de Aldo Dupe Ochoa Mejía, sentenciado a mil 675 años.

“No vamos a aceptar la resolución por proteger a uno de los más grandes criminales y va en contra de la seguridad”, resaltó el mandatario en un mensaje presidencial acompañado del ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, y del viceministro Gendri Reyes.

Giammattei pidió a los pandilleros a desistir de sus acciones, pues mantienen su decisión de dispersar a los responsables de asesinatos y violencia generados en el país.

No negociarán y piden denunciar

Autoridades de la cartera de Seguridad anunciaron que no negociarán con nadie para no continuar con los traslados y en caso de no cambiar sus decisiones tomarán todas las acciones para preservar la vida de las personas que son retenidas en la cárcel.

El presidente aseguró que como gobierno tienen la responsabilidad de proteger la vida de los policías y de los ciudadanos para vivir en paz y tranquilidad.

A la vez, instó a las personas que sufren de extorsiones a denunciar ese delito para poder combatirlas.

En el Congreso se prepara el inicio para la discusión y aprobación de la iniciativa de ley de Giammattei que declara terroristas a los pandilleros.

No obstante, tiene varios dictámenes de comisiones legislativas, por lo que primero los diputados deberán conocer esos informes para luego avanzar con la propuesta de ley.