La baja ejecución del gasto público en el presente periodo fiscal y el poco esfuerzo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son señalamientos que han hecho varios sectores al gobierno para dar mejor respuesta a la población por la pandemia, que ha significado contratación de más deuda.

El 2 de septiembre se tiene previsto que el Ministerio de Finanzas entregue el proyecto de presupuesto de 2021 en el Congreso, el cual puede ser de hasta Q96 mil millones, financiado primero por Q61 mil 89 millones con ingresos tributarios y el resto con la colocación de Bonos del Tesoro y el endeudamiento con préstamos, rubro que rondaría los más de Q30 millardos.

Economistas han recordado y sugerido que el déficit fiscal no debe sobrepasar el 2.5 por ciento con relación al producto interno bruto.

Hasta la semana pasada, la cartera del Tesoro aún realizaba los últimos ajustes de la propuesta final.

Para que los diputados aprueben el financiamiento con más deuda debe tener la opinión de la Junta Monetaria, que informó que aún no ha ingresado al Banco de Guatemala el requerimiento para análisis económico, pero normalmente se presenta después de la presentación en el Congreso.

El gobierno de Alejandro Giammattei luchará en el Legislativo por la aprobación del presupuesto para su segundo periodo, ya que el año pasado no se logró avalar el presupuesto por tener inconsistencias en fondos para organizaciones vinculadas con diputados salientes.

Distribución de fondos

En un primer borrador al 30 de julio pasado el proyecto de presupuesto contempló que Q27 mil 20 millones era por Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, es decir la deuda que tienen los ciudadanos.

En dicho documento el ministerio con mayor asignación era Educación, con Q17 mil 891 millones, debido a los compromisos con el sindicato, le sigue el Ministerio de Salud, con Q8 mil 651 millones, aunque había pedido que se duplicaran los fondos para mejorar la atención primaria.

Otro de los ministerios que podría recibir más fondos es Comunicaciones, por Q7 mil 899 millones, luego Gobernación, con Q5 mil 908 millones, y Defensa Nacional también se podría beneficiar con Q2 mil 630 millones.

Mientras que los ministerios con impacto en la población, como Agricultura y Desarrollo Social tendrían una asignación de Q1 mil 392 millones y Q1 mil 325 millones, respectivamente.

En el último rubro están los ministerios y entidades operativas como Economía, Relaciones Exteriores, Trabajo, Cultura y Deportes, Energía y Minas, y Finanzas, cuyas distribuciones no sobrepasan los Q700 millones.

Aunque este gobierno ha tratado de justificar el cierre de ciertas secretarías, en ese rubro se estima presupuestos de hasta Q1 mil 445 millones, por lo que analistas piden mayor transparencia y mejorar el servicio de esas entidades.

📋 Si bien es posible identificar una cantidad significativa de información sobre el uso de esos recursos, el Instituto considera que se deben hacer varias modificaciones para mejorar la fiscalización y, además, atender de mejor forma a las y los guatemaltecos. pic.twitter.com/5l0YJuEqsT — Icefi (@ICEFI) August 23, 2020

“Cada vez más se compromete la capacidad de pago”

Erick Coyoy, analista de la Universidad Rafael Landívar

Es una situación negativa y no es lo más apropiado recurrir a más deuda debido a la crisis mundial, que impacta en una baja de los ingresos tributarios. El gobierno debe restituir la captación de fondos y no solo pretender que sea con créditos, por lo que el gobierno debe hacer un ajuste en el gasto, de lo que solo una vez habló el presidente Giammattei, pero no se vieron dichos reajustes. Lamentablemente, se usa más deuda, lo cual no es aconsejable porque cada vez se compromete la capacidad de pago. Esperamos que el Congreso analice ese aspecto, pues tampoco vale la pena que un gobierno revierta la estabilidad económica del país.