Ministra de Salud: “El apoyo de los médicos cubanos es indiscutible e irremplazable”

La ministra de Salud, Amelia Flores, habló sobre el trabajo que realizan los médicos cubanos en Guatemala. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas.

“La posición con los brigadistas cubanos, para nosotros, es totalmente clara. Es un apoyo indiscutible e irremplazable por el personal médico guatemalteco especializado. Es un tema que no lo podemos ni queremos cambiar en este momento”.

Según explicó, el personal médico de la isla tiene especialistas que Guatemala, no. Además que llegan a las comunidades más lejanas, en donde no tiene presencia el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

“Ellos tienen nefrólogos, anestesiólogos y obstetras que trabajan en los lugares más lejanos, en donde no tenemos especialistas. La verdad, es que, (el personal médico guatemalteco) no quiere irse ni por sueldos diferentes. Cuesta que vayan a un área departamental”.

Polémica tras declaraciones

La ministra ayer fue entrevistada al salir de una reunión en el Congreso de la República.

Tras ser abordada por algunos reporteros, se informó que la funcionaria analizaba la cancelación de los contratos de los médicos cubanos que prestan sus servicios en el país.

Lo anterior en solicitud del diputado Felipe Alejos, quien pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) cancelar los acuerdos ministeriales que permiten la estadía de 444 profesionales de la medicina de la isla, debido a que provienen de un lugar que se encuentra bajo una dictadura

“Lamentablemente es una información que no se interpretó de la mejor manera. Pues dije: estamos trabajando y, es lo que me toca, revisar el presupuesto, además todos los convenios en general con el Minex”.

Agregó: “Entiendo que el tema ideológico esté afectando, es lamentable. No tengo conocimiento más de lo que veo, desde el punto de vista salubrista, de la calidad del trabajo que desempeñan. No hemos tenido quejas o denuncias de su labor. Los hemos visto trabajar en las comunidades (llegan) a pie o en moto, o en lo que puedan, pero están en donde no llegan nuestros servicios”.

Recomendación a Alejos

Durante la entrevista, la ministra fue cuestionada sobre la posición de Alejos y respondió:

“Creo que desconoce la labor que ellos realizan en este país. Sería muy bueno que pudiera conocer los servicios y el trabajo que están haciendo para poder dar ese tipo de declaraciones”.

Las brigadas de médicos cubanos son una fachada, es una clara explotación a los profesionales, la mayor parte del salario que Guatemala paga va directo al régimen castrista principal violador de DDHH. El convenio no debe renovarse, no se puede apoyar a ningún régimen totalitario. pic.twitter.com/g1Xc5Yniv4 — Felipe Alejos (@FelipeAlejos) August 26, 2020

Ley de vacunación

